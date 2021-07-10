Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.90 - 101.30

В Оше снизили цены на сдачу тестов на ПЦР

199  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Снижены тарифы на лабораторную диагностику СOVID-19 методом ПЦР Ошского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Отделом по городу Ош и Ошской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов в целях защиты прав потребителей, на основании анализа расчетных материалов согласован дополнительный прейскурант тарифов на платные услуги Ошского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Тариф на ПЦР (качественное определение) сейчас составил - 927 сомов. Действующий тариф составлял 1574 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403340
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  