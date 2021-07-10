В Оше снизили цены на сдачу тестов на ПЦР

Снижены тарифы на лабораторную диагностику СOVID-19 методом ПЦР Ошского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Отделом по городу Ош и Ошской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов в целях защиты прав потребителей, на основании анализа расчетных материалов согласован дополнительный прейскурант тарифов на платные услуги Ошского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Тариф на ПЦР (качественное определение) сейчас составил - 927 сомов. Действующий тариф составлял 1574 сомов.