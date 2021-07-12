Опасна ли вакцина от COVID?

Кыргызстан переживает тяжелую третью волну новой коронавирусной инфекции. Число зарегистрированных новых случаев каждый день колеблется от тысячи до полутора тысяч. А авторитетные эпидемиологи прогнозируют, что это не предел. В течение 2020 года наблюдались две волны с пиком заболеваемости. Первая - в июле, когда в день регистрировалось до 1600 заболевших. Вторая послабее - с октября по ноябрь.

Во многих странах мира, включая Кыргызстан, продолжается вакцинация от коронавируса. Но пока привито около двух процентов населения. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку сделали около 60–70% населения. Есть проблемы, связанные с организацией бесперебойной поставки вакцин. Но людей в основном беспокоят возможные побочные эффекты от них, слухи о которых множатся с завидной быстротой.

Опасна ли вакцинация? На этот и другие вопросы ответил Шайирбек СУЛАЙМАНОВ, член научно–консультативного комитета по COVID–19, доктор медицинских наук, профессор КРСУ.

- Укол вакцины - это, по сути, организованное заражение здорового человека вирусом или бактерией, только с гарантией быстрого выздоровления. Сейчас нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна. Теоретически она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала. И в принципе вопрос: делать или не делать прививку против коронавируса не должен возникать. Конечно, делать!

Есть ли побочные эффекты от вакцин против коронавируса и какие?

- Они существуют, как и у других вакцин. Ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов. Это не значит, что все они или хотя бы один проявится у каждого пациента. Это значит, что побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений. Это, например, боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Создатели российского "Спутника V" тоже говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходили в течение нескольких дней, но чаще - одного.

Возможны ли аллергические реакции?

- Индивидуальная аллергическая реакция возможна опять же не только на коронавирусную вакцину, но и на любую другую. И для врачей это не является неожиданностью. С началом вакцинации стали появляться сообщения об острых аллергических реакциях на некоторые вакцины. В информационных буклетах для пациентов всех производителей вакцинных препаратов имеются предупреждения о том, что возможны зуд, сыпь, одышка, отек лица или языка. И самое важное - существуют проверенные способы оказания срочной помощи этим людям.

Как создаются вакцины?

- Просто создать вакцину недостаточно, ученые добиваются того, чтобы она действовала быстро и безболезненно. Поэтому обычно испытания и разработка растягиваются на несколько лет. Разработка вакцин от коронавируса проходила в невероятной спешке.

Чтобы сократить привычный алгоритм работы, многими необходимыми формальностями разработчикам пришлось пренебречь. Кроме того, фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку вакцины на этот раз именно из–за того, что проблема оказалась глобальной. Но скорость, с которой она была произведена, совсем не означает, что компании обошли протоколы безопасности.

Чем вакцины отличаются друг от друга?

- Разработчики и российской, и британской (Оксфордский университет и компания AstraZeneca) вакцин используют так называемую векторную технологию, когда для доставки генетического материала одного вируса (в данном случае SARS–CoV–2) используется оболочка другого, из семейства аденовирусов, вызывающих обычную простуду. Вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech относятся к другому типу - обе используют инновационную технологию матричной РНК.

Разница между "Спутником V" и оксфордской вакциной, которые разработаны по одинаковой технологии, заключается в том, что разработчики "Спутника" используют в качестве оболочки аденовирус человека (и два разных коронавирусных вектора в качестве "начинки"), а оксфордские ученые - аденовирус шимпанзе (и один вектор). Нет, это не значит, что при прививке вы заразитесь аденовирусом. Дело в том, что ген аденовируса, вызывающий инфекцию, удаляется. А вместо него встраивается ген с кодом белка коронавируса. Это безопасная для организма человека технология, которая позволяет иммунной системе отреагировать и выработать антитела, которые должны защитить от заражения.