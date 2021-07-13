ЕАБР расширит проектную деятельность в Кыргызстане

Совет Евразийского банка развития утвердил Стратегию организации до 2026 года. Участие в заседании Совета приняли участие полномочные представители акционеров Банка: от Армении - вице-премьер Мгер Григорян, Беларуси - министр финансов Юрий Селиверстов, Казахстана - первый заместитель премьер-Министра Алихан Смаилов, Кыргызстана - вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, России - министр финансов Антон Силуанов, Таджикистана - заместитель министра финансов Юсуф Маджиди.

Как сообщили в пресс-службе ЕАБР, в предстоящий период он сфокусируется на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций Банка за пятилетний период составит 10,9 млрд долларов.

Усилия ЕАБР будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор "Европа - Западный Китай", единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и водно-энергетический комплекс Центральной Азии.

Планируется также разработка отдельных стратегий по каждой из стран -партнеров с учетом макроэкономических характеристик региона. В целях устойчивого развития ЕАБР расширит проектную деятельность в странах миноритарных акционеров (размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении компанией, например, путём формирования совета директоров-VB.KG), доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане до 500 млн долларов.

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР провозглашено дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 года в Банке создан Фонд цифровых инициатив, который прорабатывает около 20 проектов. Первым реализованным проектом Фонда стало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих.

К 2027 году ЕАБР намерен, как заявлено, стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. Планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал Банка.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на 1,336 млрд долларов. Текущий инвестиционный портфель Банка увеличен до 4,4 млрд долларов, это максимальное значение за все годы деятельности. Доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3 процента, чистая прибыль за 2020 год - 32,6 млн долларов.

Особое внимание ЕАБР уделяет поддержке развития "зеленой" экономики, финансированию новых проектов в области возобновляемых источников энергии. Успешно функционирует расчетно-платежная система Банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.

Евразийский банк развития ― международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $ 7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.