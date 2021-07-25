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Замглавы МВД Урмамбетов проверил работу сотрудников ГУОБДД

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов по указанию главы МВД и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения "Туристического сезона-2021", проверил несение службы нарядами ГУОБДД, УОБДД по ГУВД Чуйской области и УОБДД по УВД Иссык-Кульской области, а также провел рабочее совещание в РОВД Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Во время проверок заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов указал личному составу подразделений УОБДД о необходимости реализации комплексных мер по усилению предупредительно-профилактических и разъяснительных работ по соблюдению ПДД и по вопросу безопасности дорожного движения и снижения ДТП в туристический сезон, также он обратил внимание на готовность нарядов к несению службы: наличие служебной документации, удостоверений и нагрудный знаков, внешний вид, знание оперативной обстановки на территории района и области. Для полноты проверки Октябрь Урмамбетов понаблюдал за работой сотрудников ГУОБДД, УОБДД и их общением с гражданами.

В ходе беседы с инспекторами ГУОБДД и УОБДД обратил особое внимание на строгое соблюдение мер личной безопасности во время несения службы.

Кроме этого, по пути следования маршрута "Бишкек-Чолпон-Ата" были выявлены водители нарушавшие скоростной режим, с которыми замглава МВД Октябрь Урмамбетов лично провел разъяснительную работу о недопустимости нарушения правил дорожного движения. При беседе с водителями замглавы проверил их на знания правил дорожного движения, многие водители, имеющие водительские права и водительский стаж сами не знали правила дорожного движения.

В ходе рабочего совещания Октябрь Урмамбетов поручил руководителям подразделений УОБДД ОВД Иссык-Кульской области усилить предупредительно-профилактические и разъяснительные работы по соблюдению ПДД и по вопросу безопасности дорожного движения и снижения ДТП в туристический сезон.

Также поставил задачу ежедневно проводить разъяснительных беседы среди водителей о строгом соблюдении ПДД и принимать жесткие меры в отношении лиц, управляющих автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, 23 июля 2021 года министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков провел оперативное совещание руководящему составу ГУОБДД, руководителям УОБДД по Чуйской области и УПСМ по городу Бишкек и дал указание в кратчайшие сроки реализовать поручения Президента КР Садыра Жапарова по усилению комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.


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URL: https://www.vb.kg/403942
Теги:
ДТП, Кыргызстан, МВД
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