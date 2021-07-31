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Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

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- Анастасия Карелина
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В филиале "Галереи М" в ЦУМ-2 продолжает работу персональная выставка живописи кыргызского художника Таланта Огобаева.

В этой камерной экспозиции вниманию зрителей известный отечественный мастер представил яркие натюрморты и пару полотен из серии "Детство". Всего же в уютном зале зале филиала "Галереи М" можно увидеть и оценить более тридцати произведений.

"Георгины и персики", "Страна голубых деревьев", "Играющие дети", "Розы", "Ирисы на окне", "Барокко", "В интерьере", "На солнце", "Белые пионы", "Игольчатые хризантемы и розы", "Хризантемы", "Большой букет белых тюльпанов", "Желтые ирисы". Любую из представленных на выставке картин Таланта Огобаева можно приобрести.

Вход на выставку свободный.

Приходите с 10 до 20 часов в любой день недели в филиал "Галереи М", который расположен на 4 этаже ЦУМ-2.

Выставка будет работать до 18 августа.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева на этой неделе открылась выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее".

Вниманию бишкекчан здесь представлены, как уникальные старинные туш кийизы, взятые из коллекции бишкекского музея, так и туш кийизы, созданные уже руками наших современниц. В коллекции музея имени Гапара Айтиева хранятся туш кийизы, относящиеся к началу и середине XX века. Их собирали по всей республике. А в конце 2019-го - начале 2020-го годов 13 мастеров, продолжая дело предков, стали возрождать искусство создания туш кийизов, вкладывали в это дело свои силы, время и средства. Теперь мы все можем увидеть и их произведения.

Выставка продолжит свою работу до 25 августа.

В КНМИИ продолжается также фондовая выставка "Поколений связующая нить". В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Посетить эту выставку можно до 30 августа.

Музей работает все дни недели кроме понедельника и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите с 11 до 16 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В M'Art gallery заканчивает работу выставка авторских кукол "Ангелы бывают разные...".

Экспозицию можно увидеть в уютном зале M'Art gallery, расположенной на территории выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики - галереи "Дубовый парк". Здесь собраны уникальные авторские произведения, созданные отечественными мастерами - членами Гильдии кукольников Кыргызстана. Причем, все работы существуют в единственном экземпляре.

Свои творения принесли в M'Art gallery Наталья Копытова, Мария Олехнович, Николай Жестовский, Анна Зотова, Тамара Попкова, Геля Воронина, Ольча Пихота, Татьяна и Андрей Белоус и другие мастера.

Вход на эту выставку свободный.

Приходите в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

M'Art gallery находится на первом этаже выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики – галереи "Дубовый парк" по адресу: улица Пушкина, 78 А.


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URL: https://www.vb.kg/403981
Теги:
выставка, искусство, музей, художник, парк, ЦУМ
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