В КНМИИ открывается выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее"

Сегодня, 27 июля, в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее".

Экспозиция в музее открывается в рабочем режиме. Вниманию публики здесь будут представлены, как уникальные старинные туш кийизы, взятые из коллекции бишкекского музея, так и туш кийизы, созданные уже руками наших современниц. Вдохновил их на этот нелегкий труд общественный фонд "Кийиз дүйнө".

В коллекции музея имени Гапара Айтиева хранятся туш кийизы, относящиеся к началу и середине XX века. Их собирали по всей республике.

Туш кийизы или настенные панно, вышитые сукна, сатина, атласа, шелка или другой ткани, являются неотъемлемым убранством кыргызской юрты. Они состоят из поля и широкой вышитой каймы, обрамляющей его сверху и по бокам. Верхняя часть каймы украшается, ниспадающим вниз одним, двумя или тремя тумарами. Столетиями искусные вышивальщицы разрабатывали свои эстетические каноны,систему орнаментов, цветовое решение. Все это и придает настенным коврам ярко выраженное национальное своеобразие.

В конце 2019-го - начале 2020-го годов 13 мастеров, продолжая дело предков, стали возрождать искусство создания туш кийизов, вкладывали в это дело свои силы, время и средства. И вот теперь мы все можем увидеть их произведения.

В рамках выставки "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее" состоится презентация художественного каталога. Его совместными усилиями выпустили музей, ЦАСКИ (Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству), фонд "Кийиз Дүйнө" и ИСУР (Институт стратегии устойчивого развития) для того, чтобы показать существующую преемственность поколений, и заинтересовать молодежь в развитии этого древнего вида искусства.