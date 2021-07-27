Погода
$ 84.36 - 84.76
€ 98.67 - 100.05

В КНМИИ открывается выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее"

162  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 27 июля, в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее".

Экспозиция в музее открывается в рабочем режиме. Вниманию публики здесь будут представлены, как уникальные старинные туш кийизы, взятые из коллекции бишкекского музея, так и туш кийизы, созданные уже руками наших современниц. Вдохновил их на этот нелегкий труд общественный фонд "Кийиз дүйнө".

В коллекции музея имени Гапара Айтиева хранятся туш кийизы, относящиеся к началу и середине XX века. Их собирали по всей республике.

Туш кийизы или настенные панно, вышитые сукна, сатина, атласа, шелка или другой ткани, являются неотъемлемым убранством кыргызской юрты. Они состоят из поля и широкой вышитой каймы, обрамляющей его сверху и по бокам. Верхняя часть каймы украшается, ниспадающим вниз одним, двумя или тремя тумарами. Столетиями искусные вышивальщицы разрабатывали свои эстетические каноны,систему орнаментов, цветовое решение. Все это и придает настенным коврам ярко выраженное национальное своеобразие.

В конце 2019-го - начале 2020-го годов 13 мастеров, продолжая дело предков, стали возрождать искусство создания туш кийизов, вкладывали в это дело свои силы, время и средства. И вот теперь мы все можем увидеть их произведения.

В рамках выставки "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее" состоится презентация художественного каталога. Его совместными усилиями выпустили музей, ЦАСКИ (Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству), фонд "Кийиз Дүйнө" и ИСУР (Институт стратегии устойчивого развития) для того, чтобы показать существующую преемственность поколений, и заинтересовать молодежь в развитии этого древнего вида искусства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404012
Теги:
выставка, искусство, музей, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  