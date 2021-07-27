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У кыргызстанцев есть возможность получить паспорт с доставкой на дом

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство цифрового развития напоминает о возможности получить паспорт с доставкой на дом.

Гражданам, желающим воспользоваться данной услугой, необходимо:

1) при подаче документов на получение паспорта в ЦОН или отделе паспортизации предупредить сотрудника, заполняющего документы, указать доставку паспорта на дом (в системе формируется заявление с указанием доставки);

2) озвучить полный адрес, куда необходимо доставить паспорт и контактные данные;

3) оплатить в кассе банков за услугу доставки (квитанция к оплате формируется с учетом доставки) стоимость услуги 100 сом.

Согласно сроку изготовления паспорта, почтальоны заранее оповестят вас о поступлении паспорта и доставят по адресу указанному в заявлении. Срок доставки - от двух до трех рабочих дней, с момента поступления документа в отдел паспортизации или ЦОН.

Услуга паспорта на дом была внедрена в целях создания удобства гражданам и с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Доставка паспорта на дом осуществляется почтальонами государственного предприятия "Кыргыз Почтасы" при МЦР КР. За 2020 год было доставлено 458 паспортов, а за первое полугодие 2021 года 657 граждан воспользовались данной услугой.


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URL: https://www.vb.kg/404045
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