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У главреда The Insider изъяли игрушечного робота в ходе обыска

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В России следователи изъяли флеш-карту, компьютер и игрушечного робота в рамках обысков в квартире главного редактора The Insider Романа Доброхотова, в отношении которого возбуждено дело о клевете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время следователи осматривают личные вещи Романа в квартире, расположенной на Литовском бульваре. Изъяты компьютер, флешка, телефон и игрушечный робот журналиста", - сказал собеседник агентства, добавив, что следователи также осмотрели велосипед Доброхотова.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.

Отметим, ранее следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.

По ее словам, также в отношении Доброхотова подан и гражданский иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов.

Гуревич сообщила, что Доброхотову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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URL: https://www.vb.kg/404091
Теги:
Россия, следствие, СМИ
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