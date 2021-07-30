В Бишкеке появилось место, где вкусно накормят бедных, одиноких и бездомных

В Бишкеке появилось место, где для нуждающихся будут готовить вкусную и сытную еду. Ежедневно более ста человек смогут поесть бесплатно - первое, второе, третье. Присоединиться к этому доброму делу может каждый.

Полгода назад "Вечерка" объявляла сбор на новую кухню для социального отдела православной церкви. Нужна она была для того, чтобы наладить бесперебойное ежедневное питание для более чем сотни голодных людей - неходячих пенсионеров, одиноких, малоимущих стариков и бездомных.

Конечно, их кормили и раньше - в благотворительной трапезной, на выездном "Автобусе милосердия" и просто развозили по домам еду тем, кто не может за ней прийти. В последние месяцы объем помощи едой увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. И это вполне объяснимо - люди, которые и раньше едва сводили концы с концами, сейчас окончательно обнищали. Точки бесплатного кормления стали для них единственной возможностью поесть горячей еды.

Но маленькая соборская трапезная не была рассчитана на такие объемы. Оборудование начало выходить из строя, начались перебои с приготовлением еды для нуждающихся. Полгода назад остро встал вопрос об открытии новой, современной, промышленно оборудованной кухни. По смете проект стоил больше миллиона сомов - их–то мы и помогали собрать!

Кстати, сбор на это доброе дело объединил три страны - Кыргызстан, Россию и Германию! Посольство ФРГ выделило деньги на ремонт помещения - около полумиллиона сомов! Победа заявки от сестер милосердия в международном грантовом проекте "Соработничество" позволила приобрести промышленную плиту, столы, холодильник. Финансовая поддержка синодального отдела по социальному служению и благотворительности Русской православной церкви позволила купить недостающее оборудование. Ну а на деньги, собранные в Кыргызстане, приобрели необходимую посуду.

На днях кухня начала работать на полную мощность. Сейчас здесь не только готовят вкусные комплексные обеды и ужины для нуждающихся, но также делают заготовки на зиму.

- В прошлом году мы могли только мечтать о своей кухне. А вот теперь она стала реальностью, потому что сотни людей объединили свои усилия. Благодарим всех, кто внес свою лепту в это доброе и важное дело! Конечно, чтобы кормить людей полноценными обедами, нам необходимо еженедельно закупать продукты - центнерами! Мы с радостью и благодарностью примем в дар качественные овощи: картофель, морковь, лук, а также крупы, растительное масло и чай - в любом количестве! Поверьте, важен каждый килограмм, ведь с каждым днем, увы, число голодных людей увеличивается. Если раньше в нашу благотворительную трапезную ходили только бездомные, то сейчас первые две "смены" - это одинокие старички и бабушки, а также многодетные семьи, - объяснила руководитель социального отдела Елена Иванова.

Присоединиться к проекту просто:

можно принести продукты ежедневно, без выходных с 9.00 до 17.00 в социальный отдел епархии, который находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо).

перевести средства на кормление нуждающихся на электронный кошелек "ЭЛСОМ" 055084814 (оформлен на службу miloserdie.kg). Если вы переводите средства через приложение "ЭЛСОМ", необходимо выбрать меню "покупки" и ввести код агента "12129". Если перечисляете через терминал, то просто вводите номер кошелька