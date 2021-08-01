КР и РФ возобновят сотрудничество в области гидроэнергетики

В Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась с заместителем генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО "РусГидро" Сергеем Мачехиным. Речь шла, как сообщили в посольстве, о возможности дальнейшего участия "РусГидро" и АО "Институт Гидропроект" в подготовке и реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости развития гидроэнергетического потенциала республики для увеличения мощностей и выработки электроэнергии.

Помимо текущих вопросов по ряду ГЭС и каскадам ГЭС в КР были обсуждены перспективы сотрудничества по линии Группы "РусГидро". В числе затронутых вопросов - создание совместной рабочей группы, обмен делегациями специалистов, возможность организации стажировок кыргызских гидроэнергетиков в РФ, изучения ими российских технологий в этой отрасли.

Российской стороной была подчеркнута готовность к совместной активной работе в рамках существующих договоренностей, с учетом соблюдения всех необходимых экологических норм и требований.

"РусГидро" – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом, первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в РФ. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", составляет более 39 ГВт.

В 2012 году Кыргызстан и Россия договорились о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "РусГидро". В том же году было зарегестрировано ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС", в соответствии с соглашением между правительствами КР и РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций. Совместное предприятие было создано для реализации проекта строительства и эксплуатации Акбулунской, Нарынской ГЭС-1, Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3 Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В 2016-м правительство Кыргызстана в одностороннем порядке расторгло соглашения с Россией о совместной реализации этих двух проектов. В связи с денонсацией соглашения и прекращением его действия проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы были приостановлены.