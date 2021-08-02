Минюст предложил увеличить штат судебно-экспертной службы

Министерство юстиции Кыргызстана внесло в кабинет министров предложения по выделению дополнительных 20 штатных единиц и увеличению заработной платы экспертам Государственной судебно-экспертной службы на 5 тысяч сомов.

Как сказала министр юстиции КР Асель Чынбаева, это позволит укрепить потенциал службы, уменьшить сроки проведения экспертиз, внедрить новые и улучшить ее техническое оснащение, в том числе для защиты собственности и поддержки предпринимателей и инвесторов. Именно на этом акцентируется внимание в одном из последних указов президента Кыргызской Республики.

Ежегодно в ГСЭС поступает около 10 000 заявлений на проведение такого рода экспертиз, как строительно-техническая, судебно-экономическая, пожаро-техническая, психолого-лингвистическая и религиоведческая. Своевременное производство их затрудняется из-за особой специфики, они проводятся дольше других, поскольку необходимо работать с очень большим объемом изучаемых объектов. Например, экономические преступления, в том числе и преднамеренные банкротства, и уход от налогов, стали приметой времени. А значит, нужны и серьезные финансово-экономические экспертизы.

Как отметили в Министерстве юстиции, грамотность специалистов этой службы может стать определяющей и для преступника, и для жертвы. К оценке экспертов прислушиваются опера, следователи и судьи. От качества и сроков проведения экспертиз напрямую зависят объективность практически любого судебного вердикта, в также сроки рассмотрения дел в судах.

Министерством разработан проект по внесению изменений в инструкцию о производстве судебных экспертиз в Государственной судебно-экспертной службе и по сокращению сроков их проведения от 30 календарных дней до 10.

Судебными экспертами ГСЭС сейчас разрабатываются новые методы и методики для качественного проведения различных экспертиз. До 31 августа ГСЭС поручено завершить процесс совершенствования действующих, чтобы быстрее внедрить их практику.