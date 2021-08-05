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В преддверии юбилея ШОС встретятся главы различных ведомств стран-партнеров

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- Евгений Денисенко
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В рамках ШОС развернулась подготовка к проведению в августе-сентябре совещаний руководителей ряда ведомств стран-партнеров. В частности, как сообщается, предстоят встречи министров транспорта, сельского хозяйства, глав госструктур, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, руководителей железнодорожных администраций, заседание Межбанковского объединения ШОС.

Также намечены встречи руководителей туристических администраций, ведомств, отвечающих за охрану окружающей среды, министров культуры, Медиа-форум ШОС, заседание Молодежного совета, Фестиваль культуры и другие мероприятия.

Кроме того, запускается новый механизм взаимодействия - Совещание министров промышленности и энергетики. Это предложение председательствующего сейчас в ШОС Таджикистана было поддержано всеми участниками заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, состоявшегося недавно в Душанбе. Совещание займется, в том числе, наращиванием сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Юбилейный, двадцатый саммит Шанхайской организации сотрудничества планируется провести 16-17 сентября в Душанбе. К этому событию планируется подготовить ряд документов по гуманитарному взаимодействию, в том числе соглашение между уполномоченными органами о сотрудничестве в сфере работы с молодежью, концепцию по созданию Ассоциации образовательных организаций среднего профессионального образования и план мероприятий по реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2022-2024 годов.

Как сообщали ранее в МИД Таджикистана, в ходе заседания СМИД главы внешнеполитических ведомств также согласовали положение о гимне ШОС - впервые в истории организации.


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URL: https://www.vb.kg/404428
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