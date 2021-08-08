Конференцию памяти профессора Матеева проведут микрохирурги России

Год назад 8 августа не стало одного из мэтров кыргызской медицины, всемирно известного микрохирурга, профессора Мусы Матеева. Он умер в этот день от внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусом. Российские коллеги замечательного врача, ученого Кыргызстана решили почтить его память на Втором микрохирургическом саммите Сибири.

Саммит состоится осенью, но подготовка к нему идет полным ходом, готовится большая статья о Мусе Матееве в научном журнале "Вопросы реконструктивной и пластической хирургии". В работе научной конференции примут участие ведущие микрохирурги в этой области медицины из России и других стран, в том числе и ученики профессора, которым посчастливилось работать с таким Учителем.

По-матеевски – оперативно и профессионально

"Не навреди!" - с этих слов начинал свои наставления ученикам профессор Муса Матеев. "В хирургии самое главное - это мозг, а руки - исполнители твоих мыслей во время операции". "В хирургии мелочей не бывает, мелочи определяют и качество, и результат". "Профессионализм - это умение избежать не нужных операций" (20 процентов операций в мире таковые). "Пусть хоть бомба взорвется, но ты должен уделять час науке каждый̆ день". В этих словах, сказанных профессором молодым коллегам, кроется не только глубокий философский смысл, но и секрет профессионального мастерства врача. И эти наставления учителя они запомнили на всю жизнь.

Муса (Мырзабек) Матеев родился 21 августа 1959 года. Август стал и первым, и, к сожалению, последним месяцем его жизни. В 1976 году поступил на лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, который окончил в 1982 году. С 1982 года по 1983 год проходил курс обучения в интернатуре по специальности "хирургия". Профессор Червинский, будущий научный руководитель Мусы Матеева, направил молодого врача в клиническую ординатуру Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР.

Именно там мэтры российской медицины заметили талантливого ординатора из Кыргызстана. Однажды микрохирург Рамаз Датиашвили попросил его ассистировать ему во время первой в истории медицины СССР операции по реплантации конечностей. В больницу поступил трехлетний ребенок, которому случайно косилкой отрезало стопы ног. Чтобы сохранить конечности, требовалась экстренная операция, которую до этого в бывшем Союзе никто не делал. После девятичасовой сложнейшей операции, кровообращение в пришитых конечностях было восстановлено. Доктор Датиашвили и его ассистент Матеев выдержали это испытание на верность выбранной профессии. После этого случая Ренат Акчурин, известный кардиохирург, часто приглашал именно Матеева ассистировать ему на операциях. Николай Миланов, академик РАМН, лауреат Государственной премии СССР, тоже высоко ценил его работу.

После окончания ординатуры молодой специалист начал работать в отделении микрохирургии в Национальном госпитале. Он много трудился, оперировал, занимался наукой. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию и далее удачно совмещал практику и науку. Вплотную занялся оказанием помощи больным с различными травмами конечностей. Проводил большое количество операций по приживлению конечностей и пальцев. Со всех концов страны и из соседних стран в клинику везли пострадавших, руки, ноги, пальцы которых держались лишь на лоскутах кожи, в надежде, что доктор Матеев поможет.

И с полным правом можно сказать, что в каждом конкретном случае он совершал подвиг – профессиональный и человеческий. Все операции были экстренными. Если больного привозили ночью, Матеев тут же приезжал в клинику даже после многочасовых дневных операций и снова входил в операционную. Ведь каждая минута промедления повышала риск осложнений, пациент вообще мог погибнуть. Успех операций был не случайным. За ним стояли колоссальный опыт и ответственность. А после приживления скальпа 35-летней женщине имя Матеева стало широко известно в стране и за рубежом. Коса молодой женщины попала в станок, который вместе с волосами снял и кожу с ее головы. Такие случаи даже в мировой микрохирургии большая редкость, но Матеев взял ее на операцию, в противном случае пациентка могла умереть. Только знания и мужество позволили ему блестяще провести операцию. Ткани прижились и более того - после реабилитации на голове уникальной пациентки даже начали расти волосы.

"Я нужен на родине"

Муса Асыпбекович достиг больших успехов и в решении еще одной из актуальных и сложных проблем в медицине как реконструкция послеожоговых и послеопухолевых деформаций. В 1998 году Муса Матеев защитил диссертацию в Москве, в Институте хирургии имени А.В. Вишневского РАМН на соискание ученой степени доктора медицинских наук именно по теме "Микрохирургическая пластика обширных дефектов мягких тканей и костей". В своем научном труде он предлагал для применения в практике 18 разных видов васкулязированных лоскутов, процедур и методов их выкраивания. Его научный труд был основан на лечении 200 больных с обширными дефектами мягких тканей и костей.

В отделение Национального госпиталя, которым профессор заведовал, поступали больные с дефектами и деформациями различных форм из всех регионов страны, а также из ближнего зарубежья. Чтобы им помочь, доктор меднаук Матеев разработал методику использования пропеллерного "лоскута в лоскуте", усовершенствовав предыдущие, что позволило более эффективно закрывать деформации и раны. В мировой микрохирургии ранее не существовало такого понятия, как "лоскут в лоскуте". О новой своей концепции он докладывал на мировых конгрессах, она принесла ему признание в мировой микрохирургии. Ни один международный конгресс, конференция уже не обходились без участия профессора Матеева.

Муса Матеев создал Международную ассоциацию пластических хирургов и в Кыргызстане, чтобы объединить их для совместного сотрудничества. Своими наработками профессор охотно делился не только с учениками и коллегами на родине, но и на курсах в разных странах. По просьбе зарубежных друзей он часто проводил курсы по микрохирургии, хирургии головы и шеи, по пластической хирургии в травматологии.

Будучи за рубежом, профессор старался познакомить международное сообщество со своей страной и молодыми специалистами из Кыргызстана. В 2002 году он впервые в истории Кыргызстана и стран Центральной Азии провел в Бишкеке Международный конгресс по пластической и реконструктивной микрохирургии с участием ведущих пластических хирургов из разных стран. В 2018 и 2019 годах под его началом прошли еще два международных конгресса по пластической и реконструктивной микрохирургии с участием ведущих пластических хирургов Японии, Франции, Индонезии, России, Казахстана и других стран.

Из разных зарубежных клиник профессору поступали заманчивые предложения поработать у них не только на контрактной основе, но и на постоянной, он отказывался. На вопрос корреспондента "Вечернего Бишкека", почему, он ответил: "Уезжать насовсем из Кыргызстана не хочу. Считаю, что человек может быть счастлив там, где ему хорошо. Мне в этой стране хорошо. Я здесь нужен, я помогаю людям. Здесь есть своя аура: я понимаю людей, они меня".

15 тысяч больных сказали: Спасибо!

Стараясь помочь чрезвычайно сложным больным из разных регионов Кыргызстана в проведении дорогостоящих операций, профессор Матеев сотрудничал с международными гуманитарными проектами. Особенно помогал детям, получившим различные травмы. Количество нуждающихся в его помощи было настолько велико, что профессор сам создавал международные гуманитарные проекты по оказанию помощи населению Кыргызстана. Благодаря ему в Кыргызстане работали международные проекты по оказанию помощи детям с ожогами при поддержке Ротари клуба, "Кумтор оперейтинг компании", Общества пластических хирургов Кыргызстана. Не случайно профессор снискал уважение и среди коллег, и среди пациентов.

Профессором было выполнено свыше 15 тысяч операций по улучшению качества жизни пациентов при врожденных, послеожоговых, послеопухолевых, посттравматических дефектах и деформациях. Так, впервые в Кыргызстане Матеев разработал и внедрил в клиническую практику технологии замещения дефектов после иссечения опухолей, лечения врожденных ложных суставов, микрохирургическую пластику ожоговых деформаций, пластику остеомиелитических костных полостей. Ряд его личных методик и разработок являются признанными приоритетными методиками в области реконструктивной микрохирургии, научные статьи о них опубликованы во многих международных рецензированных журналах.

В Кыргызстан на стажировку и повышение квалификации к профессору Матееву регулярно приезжали из стран СНГ, Европы и Восточной Азии. Профессор практиковал телеконсилиумы с привлечением сильнейших микрохирургов из других стран при проведении операций жителям нашей страны, участвовал в различных телеконференциях и обучал молодых врачей, многие из которых стали его последователями.

С 1994 года и практически до конца своих дней Муса Матеев заведовал отделением пластической реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти Национального госпиталя, которое было признано единственным специализированным в стране, где оказывалась высококвалифицированная помощь больным. Под его руководством успешно выполнялось более 1000 операций в год.

Прошел год, но боль осталась

Профессор Матеев был выдающимся хирургом - доктором от Бога, подлинным кыргызским интеллигентом, настоящим патриотом своей страны. Всегда работал в Кыргызстане на благо своего народа и достойно представлял медицинское научно-клиническое сообщество Кыргызской Республики за рубежом. А еще Муса Асыпбекович был очень порядочным человеком, с большим чувством юмора, эрудитом. Боготворил свою семью – жену, детей, а трое внуков были дедушкиными любимцами, и эта любовь была взаимной. Неожиданная смерть профессора Матеева от коронавирусной инфекции потрясла всю страну, его уход - огромная и невосполнимая утрата для Кыргызстана. Прошел год, но боль осталась…

Царствие небесное тебе, Мырзабек Асыпбекович. Ты его заслужил на земле.