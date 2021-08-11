В КР снова проведут забег по спасению снежного барса. Регистрируемся!

В Бишкеке пройдет осенний международный полумарафон Snow leopard run при организации компании Nomad Sport, большую часть стартовых сборов от которого направят на мероприятия по спасению снежного барса, сообщают организаторы забега.

26 сентября представители профессионального и любительского спорта пробегут под лозунгом "Стань примером!" по центральным улицам города и тем самым сделают свой вклад в сохранение краснокнижного хищника - одного из главных символов и достояний Кыргызской Республики.

Ежегодное спортивное мероприятие проводится с 2019 года. В прошлом году забег пришлось отменить из-за коронавируса.

"Пандемия COVID-19 вносит свои коррективы. По рекомендации эпидемиологов, мы вводим новые правила. Прежде всего, всем участникам полумарафона раздадут маски, которые нужно носить в стартовом городке до начала мероприятия. Будет соблюдено правило социальной дистанции. Участники должны стартовать с интервалом в 2-3 секунды. Время бегуна рассчитывается индивидуально ¬- с момента пересечения стартовой линии и до самого финиша. Группа волонтеров из 500 человек при необходимости окажет помощь на трассе и будет дежурить в стартово-финишном городке", - рассказал Арслан Малдыбаев, председатель общественного объединения Nomad Sport.

Все участники - от профессионалов до новичков - смогут выбрать для себя подходящую дистанцию: в 21, 14, 5 и 1 км. Для каждой продуман свой маршрут. Открыта регистрация и на детский забег Kid"s Run для детей от 3 до 10 лет на дистанции 100, 200 и 500 м. Старт и финиш запланированы на центральной площади "Ала-Тоо". Всего подготовлено более 70 призовых мест.

Как отмечают организаторы, традиционно большая часть средств от стартовых взносов участников поступит в Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). Из собранной в 2019 году суммы в 2,8 млн сомов около 1,4 млн было потрачено на приобретение 32 фотоловушек, которые будут установлены на территории хребта "Ала-Тоо" для многолетних наблюдений за поведением и образом жизни ирбиса и оценки численности популяции краснокнижного хищника.

"В этом году планируется потратить деньги на покупку двух внедорожников "Нива" для дирекции биосферной территории "Иссык-Куль", занимающейся вопросами сохранения снежного барса. Этот транспорт необходим егерям, поскольку добираться пешком в труднодоступные места невозможно", - отметил Чынгыз Кочоров, руководитель секретариата Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP).

Регистрация на мероприятие будет открыта до 15 сентября 2021 года. Подробнее об условиях участия в забеге можно узнать на официальном сайте компании Nomad Sport https://nomadsport.net/event/BARS2020.