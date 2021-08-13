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Итоги выборов в НАН ученые просят рассмотреть на Совете безопасности

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- Нина Ничипорова
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Скандал, связанный с прошедшими недавно выборами на звание академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук, разрастается. Сегодня профессора, доктора наук, не только проигравшие, но и их коллеги в разных сферах науки просят пересмотреть итоги выборов, поскольку они прошли с грубыми нарушениями. Ученые считают, что результаты их должны быть рассмотрены в прокуратуре и на Совете безопасности, как важный государственный вопрос.

Возмущаются даже те, кто не принимал участие в этой криминальной, как говорят, борьбе за высшие звания в науке. Одни профессора открыто выступают в прессе, другие обращаются к президенту, как гаранту Конституции по поводу нарушения их прав, открытого попирания законов с просьбой остановить, предотвратить "убийство" кыргызской науки. И гнев, похоже, все более нарастает.

Как видно из публикаций и обращений ученых к президенту, во время выборов были нарушены все их юридические основы, не говоря уже о моральной стороне. Рассказывают, когда шел сбор документов, некоторые из соискателей чуть ли не на тележках привозили авторефераты своих диссертаций, списки научных работ, опубликованных в престижных научных изданиях, патенты на изобретения. Кому, конечно, было что представить для оценки их трудов высокой комиссией. Но широкая общественность, в том числе и не научная, так и не узнала ничего о претендентах на звание академиков и членов-корреспондентов НАН, то есть о тех, кто далее станет продвигать, мобилизовывать науку на подъем экономики страны, благосостояние ее народа, развитие культуры, медицины, образования, да практически всех сфер в обществе. Известно, именно наука – это основа основ любого государства. Не случайно же каждое из них ведет тайную и открытую борьбу за научные умы. И мы, как граждане Кыргызстана, как, наконец, налогоплательщики, должны и даже обязаны знать о своих ученых, которые придут в Академию наук, призванную решать фундаментальные научные проблемы, проводить актуальные для государства научные разработки. А также координировать научную деятельность, потому что в стране очень мало денег и расходовать их надо с большим умом.

Но на сайте НАН были вывешены крайне скудные сведения о претендентах, коротко указывалось, сколько научных работ, учеников, изобретений. Хотя спецкомиссия, по законодательным нормам, должна была подготовить подробный отчет о каждом кандидате и представить его достижения действующим академикам и членам-корреспондентам перед выборами. И не просто сказать о количестве работ, но и об их значимости: где опубликованы, каковы у них индекс Хирша (показатель цитируемости опубликованных статей), импакт-фактор (показатель значимости исследований), каково практическое использование исследований, какую пользу они принесли государству и его народу. Таковы требования к соискателям во всем мире.

Но получилось так, что академики и члены-корреспонденты НАН голосовали, по сути, втемную. Им не представили полных сведений о каждом из кандидатов. Конечно, голосовавшие могли возмутиться. Но почему-то не возмутились. Как сейчас в обществе говорят, выборы в НАН прошли по-кыргызски, по своим неписанным законам.

Например, в одном из отделений химико-технологического, медико-биологического и сельскохозяйственного профиля восемь соискателей оказались либо сыновьями, либо дочерьми, либо учениками голосовавших академиков и членов-корреспондентов. При таком раскладе нетрудно было набрать необходимое количество голосов. А во втором туре у приближенных уже не было конкурентов, и они победили, стали академиками и членами-корреспондентам НАН. То есть конфликт интересов налицо. Как отмечают противники прошедших выборов, эти академики и члены-корреспонденты не должны были принимать участие в голосовании ни с юридической точки зрения, ни с моральной. Академики, как говорят в обществе, тем самым убивают свое блестящее прошлое и светлое будущее своих детей.

Соперниками получивших высшие научные звания, были профессора, чьи выдающиеся научные заслуги и достижения неоспоримы в мире. Но их посчитали недостойными такой награды за свои труды. Например, директор НПО "Профилактическая медицина", профессор Омор Касымов, который первым организовал научную экспедицию на Кумтор. Сам вместе с коллегами проводил исследования о возможностях человеческого организма в условиях экстремальной высоты. И его рекомендации работают. Исследования профессора Касымова в области экологии вообще просто уникальны. Он подготовил 19 кандидатов и докторов наук. Больше всех других.

И вряд ли у кого повернется язык сказать, что профессор Эркин Миррахимов недостоин звания члена-корреспондента наук. Вот уж поистине достойный сын великого академика Миррахимова, продолживший дело своего отца. Его имя известно всему мировому научному сообществу именно своими научными исследованиями.

Ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова в этом году была удостоена международной медали имени выдающегося онколога Трапезникова "За вклад в развитие онкологической службы". Она блестящий хирург-онколог, имеет научные труды и патенты по лечению раковых заболеваний. Академики стран СНГ и Евразии оценили, как говорится, по высшему пилотажу ее вклад в науку, вручив такую награду. Кстати, по пальцам можно пересчитать ученых-онкологов в мире, кто ею награжден. Но, увы, кыргызские академики считают иначе.

У многих военных, врачей, промышленников был, без преувеличения, шок от известия, что профессора Рустама Тухватшина не избрали членом-корреспондентом. Не счесть, сколько его исследований нашли практическое применение и в Кыргызстане, и за рубежом. Его разработки приносят конкретную пользу нашему государству в разных сферах. Это поистине уникальный ученый, которым Кыргызстан должен гордиться. Говорят, что профессор Тухватшин достоин не только звания члена-корреспондента, а даже академика. И с этим трудно не согласиться. Немногие даже из ныне действующих академиков внесли такой весомый вклад в науку нашей страны, как он.

Бесспорным кандидатом в члены-корреспонденты был профессор Нурлан Бримкулов, блестящий терапевт-пульмонолог. Именно он привнес в нашу семейную медицину все самое передовое и продолжает улучшать эту самую главную службу в системе здравоохранения любой страны. Впервые в Кыргызстане именно профессор Бримкулов начал внедрять принципы доказательной медицины, которые сейчас обязательны для любого врача. У Нурлана Нургазиевича огромное количество статей по исследованиям в области пульмонологии в престижных научных журналах за рубежом. Разве он не достоин этого высокого научного звания?

А профессор Мукаш Бейшембаев известен своими уникальными операциями при раке желудка, пищевода, легких. Его бывшие пациенты, с которыми я лично встречалась, живут по 20 и более лет. Хотя считается, что срок жизни у таких больных после операции весьма ограничен. Увы, надо быть Бейшембаевым, чтобы разрушить это представление. Я уже не говорю о его известных за рубежом монографиях и количестве талантливых учеников. Профессор побеждает даже рак, но выборщики из НАН этого не оценили.


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URL: https://www.vb.kg/404803
Теги:
выборы, Кыргызстан, скандал, Академия наук
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