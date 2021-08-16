ДТП с участием трех машин на Иссык-Куле, восемь человек пострадали

Сегодня, 16 августа, в селе Корумду Иссык-Кульского района около 00:47 часов произошло ДТП с участием трех машин марок "Subaru Forester", "Аudi A6" и "Mazda-626". Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В результате происшествия два человека скончались в больнице (мужчина К у А. 1990 г.р., девушка Э. 2001 г.р.).

А так же восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро женщин: Б.М. 1989 г.р., Ж кызы М. 1993 г.р., Б.А. 1997 г.р., Т.П. 1995 г.р., Динара 1982 г.р. Трое мужчин: Ж.И. 1991 г.р., К у У. 1997 г.р., Э у А. 1992 г.р.

"Пострадавшие были доставлены в Чолпон-Атинскую городскую больницу. Привлечены три спасателя ПСЧ№31", - отмечается в сообщении МЧС.