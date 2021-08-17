В Узбекистане водитель сбил младенца в коляске

В Узбекистане в Карши водитель сбил младенца. Мать с ребенком в коляске переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на ГУБДД.

Трагический инцидент произошел 10 августа в 21.10 на улице Мустакиллик. Водитель на "Нексии" не пропустил мать и младенца в коляске (родился в ноябре прошлого года), которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видео видно, что водитель двигается с большой скоростью и даже не пытается затормозить.

Малыш был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Водителю предъявлено обвинение по части второй статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.