Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

В Таджикистане наступил топливный кризис и это связывают с Кыргызстаном

511  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таким дорогим топливо в Таджикистане еще не было, на сегодня средняя стоимость бензина в стране составляет 9,8-10,2 сомони (72,71-75,68 сомов), газ - 7-7,7 сомони. Еще в июне бензин в среднем стоил – 9 сомони, а газ – 5,2 сомони. Кроме этого, практически по всей стране наблюдается дефицит топлива, в основном сжиженного газа. Это уже привело к подорожанию проезда и перебоям в работе транспорта.

Ситуация по стране

В Душанбе на 16 августа 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 10 сомони, газ – 7,2 сомони. При этом газ можно найти далеко не на всех заправках, а на других выстраиваются очереди.

Проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме "пятисомоных" частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать.

"Раньше мы неплохо зарабатывали, но сегодня выйдем на улицу от безысходности, надо же заработать хоть что-то и кормить семью. Если и дальше продолжится рост цен на топливо и не поднимут тарифы, не остается смысла работать. А водители, которые зарабатывают на арендованной машине, будут ездить в убыток", - говорит Сафар, водитель такси.

Аналогичные жалобы у водителей маршруток-спринтеров. Говорят, некоторые водители уже отказались от работы.

В столице тем временем изучают вопрос повышения стоимости проезда на общественном транспорте. С таким предложением, по данным "Душанбенаклиётхадамотрасон", вышел транспортный департамент мэрии столицы к Минтрансу, в мэрии говорят, что пока только анализируют ситуацию.

В Худжанде на 16 августа бензин марки АИ-95 стоил 10,50-10,80 сомони, АИ-92 - 10 сомони, сжиженный газ - 7,20 сомони. Но здесь ситуация чуть сложнее, общественный транспорт тоже пока еще не подорожал в Худжанде, но его и нет на улицах города.

Официальные представители предприятия "Нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Худжанд" 10 августа в беседе с "Азия-Плюс" сообщили, что из 100 автобусов сейчас на маршрут выходят только чуть более 10, остальные простаивают из-за повышения цен на дизельное топливо.

Тут уже взлетели цены на такси: если раньше проезд на 3-4 километра внутри города стоил 10 сомони, то сейчас до 15 сомони. Проезд на такси в города и районы Согдийской области из Худжанда подорожал на 10-15 сомони с человека.

Водители говорят, что они против подорожания, но тут без вариантов.

В Бохтаре и ближайших районах на 16 августа 1 литр сжиженного газа стоил 7-7,2 сомони, бензин АИ-92 - 9,8-10 сомони. По данным корреспондента "Азия-Плюс", на 70 % заправках региона уже нет газа, на оставшиеся 30 % очереди. Запасы АЗС быстро заканчиваются.

Здесь тоже подорожал проезд на такси как внутри города, так и по направлению в ближайшие города и районы. Так, стоимость проезда из Вахша в Бохтар подорожала до 7 сомони, из Бохтара до Дангары подорожала с 15 до 30 сомони.

В Кулябе литр сжиженного газа 16 августа стоил 7,5 сомони, бензин АИ-92 свыше 10 сомони. Газ также в дефиците. В Дангаре и Фархоре литр сжиженного газа стоит до 7,8 сомони.

Теперь проезд в маршрутках города Куляба стоит 2 сомони, вместо 1,5 сомони, попутные такси вместо 2 сомони с пассажира берут 3 сомони. Проезд из Душанбе до Куляба подорожал до 90 сомони с человека вместо прежних 40-50 сомони.

В Хороге и в общем по ГБАО на заправках вообще нет сжиженного газа. Бензин АИ-92 стоит 10,50 сомони, дизтопливо - 10 сомони. Там также подорожали услуги развозки пассажиров внутри самого Хорога и в районы. Подорожал, соответственно, и проезд из Душанбе - 350 сомони с одного человека до Хорога, вместо 300 сомони.

Причины подорожания

Существенное подорожание топлива в Таджикистане началось с марта.

По статистике более 90 % сжиженного газа поступает или поступало в Таджикистан из Казахстана. Но с начала 2021 года по техническим причинам приостановило свою работу в этой стране одно из крупнейших предприятий по переработке нефти "Атырау". А с 3 марта правительство Казахстана приняло решение запретить экспорт газа.

По словам источника "Азия-Плюс", Казахстан отправил письмо-уведомление в Министерство энергетики Таджикистана о том, что прекращает поставку газа до конца 2021 года.

Сотрудник одной компании, который занимается поставкой газа в РТ, отметил, что в настоящее время мы получаем только ранее оплаченный объём этого топлива, но это мизер по сравнению с тем, что завозили ранее.

"Мы обратились в правительство страны с просьбой отменить таможенную пошлину для стабилизации ситуации, но результата пока нет", - добавил источник.

Нам не удалось получить комментарии Минэнерго по этому вопросу до публикации материала. Но источник в министерстве подтвердил, что поставки сжиженного газа с Казахстана существенно снизились.

Также на подорожание топлива в целом, и в частности сжиженного газа, повлияло закрытие границы со стороны Кыргызстана.

Поставщики ГСМ, которые занимаются завозом топлива в республику на законных основаниях из России и Казахстана, утверждают, что рост цен на данную продукцию спровоцировало закрытие границы с Кыргызстаном, откуда поступал большой объем контрабандного топлива. Они еще в марте этого года жаловались, что почти треть рынка продажи ГСМ Таджикистана обеспечивается контрабандными поставками.

Что касается бензина и другого крупнейшего поставщика нефтепродуктов в республику - России, то и там в 2021 году сложилась достаточно непростая ситуация. Она связана с налоговыми и регулятивными изменениями на рынке нефтепродуктов, и в течение июля наиболее востребованные АИ-92 и АИ-95 несколько раз били ценовые рекорды.

"Например, 22 июля оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила отметку в 57,500 руб./т (8,917.44 сомони за тонну), АИ-95 – 60,000 руб./т (9,305.15 сомони за тонну), достигнув нового исторического максимума. Добавьте сюда транспортные расходы, таможенные сборы и налоги и получаете розничную цену АИ-95 в Душанбе на уровне 10.20 – 10.60 сомони за литр", - говорит экономический обозреватель Нур Сафаров.

Альтернативы нет

Обозреватель не видит альтернативных рынков импорта нефтепродуктов в страну. "В краткосрочной и среднесрочной перспективе у Таджикистана нет альтернатив по поставкам топлива, а тем более дешевого топлива в страну. Другие страны, включая Узбекистан и Туркменистан, поставляют нефтепродукты в незначительном объеме.

Иран остается закрытой страной для Таджикистана из-за санкций и ряда других причин. Внутреннее производство нефтепродуктов в Таджикистане незначительно для покрытия даже 1 % потребностей в топливе", - обосновывает эксперт.

Для реализации же договора с Туркменистаном требуется много времени и то не факт, что мы получим более дешёвое топливо от них.

По словам источника в компании-поставщике газа, начало поставок туркменского газа ожидается в середине или конце сентября.

Напомним, 4 августа в рамках госвизита главы Таджикистана в Туркменистан, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сферах транспортировки нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. Подробностей договоренности нет.

За 6 месяцев этого года в Таджикистан, как сообщается, было ввезено около 262 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму около 146 млн долларов. Объем импорта в сравнении с этим же периодом прошлого года уменьшилась по весу на 11 %, а по цене на 1,1 %.

Придётся "затянуть пояса"

Экономический обозреватель отмечает, что не стоит ожидать каких-то срочных мер от правительства. "К сожалению, у правительства Таджикистана практически нет вариантов для ценовых маневров, и вряд ли госбюджет пойдет на то, чтобы снизить таможенные сборы и налоги на ввозимый и продаваемый бензин, и другие виды топлива. Таким образом, остается "затянуть пояса" и оплачивать дорогое топливо для поддержания экономической деятельности ряда секторов и домохозяйств", – заключил Нур Сафаров.

Экономист Осим Обиджонов считает, что прямо сейчас власти могут дать поставщикам налоговые льготы. В интервью порталу Nuqta.Tj он отметил, что предоставление налоговых льгот в условиях рыночной экономики приводит к неравенству экономических субъектов, поэтому прибегать к таким мерам можно лишь в чрезвычайных ситуациях.

Что касается перспективы, то, по его мнению, в стране нужно создать благоприятные условия для использования альтернативного топлива и освоения нефтяных и газовых месторождений.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405011
Теги:
ГСМ, Таджикистан, бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  