В Таджикистане наступил топливный кризис и это связывают с Кыргызстаном

Таким дорогим топливо в Таджикистане еще не было, на сегодня средняя стоимость бензина в стране составляет 9,8-10,2 сомони (72,71-75,68 сомов), газ - 7-7,7 сомони. Еще в июне бензин в среднем стоил – 9 сомони, а газ – 5,2 сомони. Кроме этого, практически по всей стране наблюдается дефицит топлива, в основном сжиженного газа. Это уже привело к подорожанию проезда и перебоям в работе транспорта.

Ситуация по стране

В Душанбе на 16 августа 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 10 сомони, газ – 7,2 сомони. При этом газ можно найти далеко не на всех заправках, а на других выстраиваются очереди.

Проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме "пятисомоных" частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать.

"Раньше мы неплохо зарабатывали, но сегодня выйдем на улицу от безысходности, надо же заработать хоть что-то и кормить семью. Если и дальше продолжится рост цен на топливо и не поднимут тарифы, не остается смысла работать. А водители, которые зарабатывают на арендованной машине, будут ездить в убыток", - говорит Сафар, водитель такси.

Аналогичные жалобы у водителей маршруток-спринтеров. Говорят, некоторые водители уже отказались от работы.

В столице тем временем изучают вопрос повышения стоимости проезда на общественном транспорте. С таким предложением, по данным "Душанбенаклиётхадамотрасон", вышел транспортный департамент мэрии столицы к Минтрансу, в мэрии говорят, что пока только анализируют ситуацию.

В Худжанде на 16 августа бензин марки АИ-95 стоил 10,50-10,80 сомони, АИ-92 - 10 сомони, сжиженный газ - 7,20 сомони. Но здесь ситуация чуть сложнее, общественный транспорт тоже пока еще не подорожал в Худжанде, но его и нет на улицах города.

Официальные представители предприятия "Нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Худжанд" 10 августа в беседе с "Азия-Плюс" сообщили, что из 100 автобусов сейчас на маршрут выходят только чуть более 10, остальные простаивают из-за повышения цен на дизельное топливо.

Тут уже взлетели цены на такси: если раньше проезд на 3-4 километра внутри города стоил 10 сомони, то сейчас до 15 сомони. Проезд на такси в города и районы Согдийской области из Худжанда подорожал на 10-15 сомони с человека.

Водители говорят, что они против подорожания, но тут без вариантов.

В Бохтаре и ближайших районах на 16 августа 1 литр сжиженного газа стоил 7-7,2 сомони, бензин АИ-92 - 9,8-10 сомони. По данным корреспондента "Азия-Плюс", на 70 % заправках региона уже нет газа, на оставшиеся 30 % очереди. Запасы АЗС быстро заканчиваются.

Здесь тоже подорожал проезд на такси как внутри города, так и по направлению в ближайшие города и районы. Так, стоимость проезда из Вахша в Бохтар подорожала до 7 сомони, из Бохтара до Дангары подорожала с 15 до 30 сомони.

В Кулябе литр сжиженного газа 16 августа стоил 7,5 сомони, бензин АИ-92 свыше 10 сомони. Газ также в дефиците. В Дангаре и Фархоре литр сжиженного газа стоит до 7,8 сомони.

Теперь проезд в маршрутках города Куляба стоит 2 сомони, вместо 1,5 сомони, попутные такси вместо 2 сомони с пассажира берут 3 сомони. Проезд из Душанбе до Куляба подорожал до 90 сомони с человека вместо прежних 40-50 сомони.

В Хороге и в общем по ГБАО на заправках вообще нет сжиженного газа. Бензин АИ-92 стоит 10,50 сомони, дизтопливо - 10 сомони. Там также подорожали услуги развозки пассажиров внутри самого Хорога и в районы. Подорожал, соответственно, и проезд из Душанбе - 350 сомони с одного человека до Хорога, вместо 300 сомони.

Причины подорожания

Существенное подорожание топлива в Таджикистане началось с марта.

По статистике более 90 % сжиженного газа поступает или поступало в Таджикистан из Казахстана. Но с начала 2021 года по техническим причинам приостановило свою работу в этой стране одно из крупнейших предприятий по переработке нефти "Атырау". А с 3 марта правительство Казахстана приняло решение запретить экспорт газа.

По словам источника "Азия-Плюс", Казахстан отправил письмо-уведомление в Министерство энергетики Таджикистана о том, что прекращает поставку газа до конца 2021 года.

Сотрудник одной компании, который занимается поставкой газа в РТ, отметил, что в настоящее время мы получаем только ранее оплаченный объём этого топлива, но это мизер по сравнению с тем, что завозили ранее.

"Мы обратились в правительство страны с просьбой отменить таможенную пошлину для стабилизации ситуации, но результата пока нет", - добавил источник.

Нам не удалось получить комментарии Минэнерго по этому вопросу до публикации материала. Но источник в министерстве подтвердил, что поставки сжиженного газа с Казахстана существенно снизились.

Также на подорожание топлива в целом, и в частности сжиженного газа, повлияло закрытие границы со стороны Кыргызстана.

Поставщики ГСМ, которые занимаются завозом топлива в республику на законных основаниях из России и Казахстана, утверждают, что рост цен на данную продукцию спровоцировало закрытие границы с Кыргызстаном, откуда поступал большой объем контрабандного топлива. Они еще в марте этого года жаловались, что почти треть рынка продажи ГСМ Таджикистана обеспечивается контрабандными поставками.

Что касается бензина и другого крупнейшего поставщика нефтепродуктов в республику - России, то и там в 2021 году сложилась достаточно непростая ситуация. Она связана с налоговыми и регулятивными изменениями на рынке нефтепродуктов, и в течение июля наиболее востребованные АИ-92 и АИ-95 несколько раз били ценовые рекорды.

"Например, 22 июля оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила отметку в 57,500 руб./т (8,917.44 сомони за тонну), АИ-95 – 60,000 руб./т (9,305.15 сомони за тонну), достигнув нового исторического максимума. Добавьте сюда транспортные расходы, таможенные сборы и налоги и получаете розничную цену АИ-95 в Душанбе на уровне 10.20 – 10.60 сомони за литр", - говорит экономический обозреватель Нур Сафаров.

Альтернативы нет

Обозреватель не видит альтернативных рынков импорта нефтепродуктов в страну. "В краткосрочной и среднесрочной перспективе у Таджикистана нет альтернатив по поставкам топлива, а тем более дешевого топлива в страну. Другие страны, включая Узбекистан и Туркменистан, поставляют нефтепродукты в незначительном объеме.

Иран остается закрытой страной для Таджикистана из-за санкций и ряда других причин. Внутреннее производство нефтепродуктов в Таджикистане незначительно для покрытия даже 1 % потребностей в топливе", - обосновывает эксперт.

Для реализации же договора с Туркменистаном требуется много времени и то не факт, что мы получим более дешёвое топливо от них.

По словам источника в компании-поставщике газа, начало поставок туркменского газа ожидается в середине или конце сентября.

Напомним, 4 августа в рамках госвизита главы Таджикистана в Туркменистан, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сферах транспортировки нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. Подробностей договоренности нет.

За 6 месяцев этого года в Таджикистан, как сообщается, было ввезено около 262 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму около 146 млн долларов. Объем импорта в сравнении с этим же периодом прошлого года уменьшилась по весу на 11 %, а по цене на 1,1 %.

Придётся "затянуть пояса"

Экономический обозреватель отмечает, что не стоит ожидать каких-то срочных мер от правительства. "К сожалению, у правительства Таджикистана практически нет вариантов для ценовых маневров, и вряд ли госбюджет пойдет на то, чтобы снизить таможенные сборы и налоги на ввозимый и продаваемый бензин, и другие виды топлива. Таким образом, остается "затянуть пояса" и оплачивать дорогое топливо для поддержания экономической деятельности ряда секторов и домохозяйств", – заключил Нур Сафаров.

Экономист Осим Обиджонов считает, что прямо сейчас власти могут дать поставщикам налоговые льготы. В интервью порталу Nuqta.Tj он отметил, что предоставление налоговых льгот в условиях рыночной экономики приводит к неравенству экономических субъектов, поэтому прибегать к таким мерам можно лишь в чрезвычайных ситуациях.

Что касается перспективы, то, по его мнению, в стране нужно создать благоприятные условия для использования альтернативного топлива и освоения нефтяных и газовых месторождений.

Источник: asiaplustj.info