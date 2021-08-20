Какие угрозы несут талибы кыргызстанцам? Мнения очевидцев и экспертов

28 летняя Наргиза (имя изменено) вместе с супругом в 2015 году в поисках работы уехали в Азербайджан. Там их знакомые нашли им работу на стройке, но работа оказалась нелегкой и малооплачиваемой. Через некоторое время те, кто ранее там работал, сказали, что нужно ехать в Иран, где можно найти хорошо оплачиваемую работу. Так, Наргиза со своим супругом и 32 человека, которые также, как и они работали на стройке, поехали в Иран.

- Мы ехали долго, на машине, но потом выяснилось, что мы находимся в Афганистане. Нас повезли в какое-то село, женщинам запрещали выходить из дома, каждое утро мужчин забирали, вечером привозили. Мой супруг никогда не говорил, чем он занимался, сказал, что мне знать не зачем. Таких как мы было много семей, большинство из Узбекистана, Таджикистана. Общаясь с их женами, выяснилось, что всех нас обманом вывели в Азербайджан и дальше продали талибану (исламская радикальная запрещенная организация в Кыргызстане) в Афганистан. После двух лет такой жизни нам с супругом удалось сбежать в Иран с помощью одного человека. Обратились в иранскую полицию, рассказали, что у нас нет документов, они обратились в посольство Кыргызстана которое помогло вернуться на Родину. Сейчас мой муж находится в заключении, ведется следствие, - рассказала Наргиза.

В мае текущего года после вывода войск США и других западных сил из Афганистана боевые действия начали усиливаться, тем самым над странами Центральной Азии нависла реальная угроза. По этому поводу лидеры этих стран собирались на переговоры в Туркменистане.

Но если вернуться к истории Наргизы и ее супруга, мы видим, что Талибан использует все доступные методы вербовки наших граждан. При этом Государственный комитет национальной безопасности, ссылаясь на засекреченность информации, пока не говорит о точном количестве кыргызских граждан, завербованных талибами.

Директор научно-исследовательского института исламоведения Маметбек Мырзабаев говоря о методах вербовки говорит, что одной из важных причин называет систему образования, которая утратила актуальность.

- Зачастую в ловушку попадают доверчивые ребята, которые не умеют мыслить критически. Я сам лично не раз встречал в социальных сетях высказывания наших граждан о том, что талибы наши братья, что они же тоже мусульмане. Также молодежь, которая исполняет военную службу или только собираются ее пройти, часто мне как теологу задают вопрос: если вдруг талибан не дай бог нападет на нас, им придется пустить огонь против мусульман, против своих братьев? Над этими вопросами стоит серьезно задуматься, особенно, в вооруженных силах, - говорит он.

По его словам, Духовное управление мусульман Кыргызстана и государственные органы должны сейчас проводить разъяснительные работы о том, кто такие талибы, что у них за организация, какая у них идеология, какие организации и какие страны финансируют их.

- Недостаточно говорить, что талибы – это люди с автоматом в руках, бегающие по горам. Нужно говорить о них все, кто они и когда появились, и что хотят, когда эта организация была признана террористической. К примеру, сейчас Россия говорит, что талибы могут прийти, что они по этому поводу проводят совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном, что помогают этим двум странам военной техникой. Но с другой стороны талибы провели переговоры с Россией, говорят, что они будут сотрудничать. Как это понять? Страны, которые раньше выступали против США, снабжая Талибан оружием, сейчас пугают нас тем, что на нас нападут талибы. На самом деле это геополитические игры больших стран, которые пугая нас нападением талибов, пытаются усилить зависимость от них. Если коротко, они с одной стороны поддерживают талибов, с другой пугают нас самих, - уверен Мырзабаев.

Мнение Мырзабаева разделяет теолог Айбек Тилекматов, по словам которого талибы приблизились очень близко к нам.

- ИГИЛ показал прецедент о том, как надо вербовать, при том онлайн. Они будут использовать все методы вербовки этой запрещенной организации. Спецслужбы не могут назвать точное количество завербованных, так как они всегда колеблются. Могу предположить, что у нас есть спящие ячейки Талибана, и что многие некоторые течения, имеющиеся среди нас, могут с легкостью перейти на их сторону, - сказал он.

Тилекматов упомянул о пресс-конференции талибов, которую они дали в Москве.

- Они (талибан) говорят, что не будут нападать на соседние государства, но их корень зла заключается в радикализации, ряд международных судей признал Талибан радикальной, террористической организацией. Верить их заявлениям конечно не стоит, тем более они без суда и следствия лишают жизни сотни людей. Конечно все эти проблемы вытекли после вывода вооруженных сил США из Афганистана, появился вакуум власти, теперь Талибан, ни во что не ставя правительство Афганистана, завоевывает новые земли, - отмечает эксперт.

Теолог обращает внимание на тот факт, что по твиттеру было обращение талибов по поводу конфликта на кыргызско-таджикской границе.

- Они написали, что знают, что такое война и призвали две страны исламской веры не воевать между собой. Но на самом деле данное обращение носит двусмысленный характер. Они как бы обратились к своим сторонникам, но в тоже время хотят выйти на международный уровень. Конечно у них другая идеологическая обработка, поэтому очень важно объяснить нашим гражданам, кто есть кто на самом деле. ДУМК должен разъяснить, что талибы нападают на граждан Афганистана, которые к слову является исламским государством, поэтому важно объяснить молодежи, что не все организации, прикрывающиеся исламом, являются мусульманами. Муфтият, муллы, государственный комитет по делам религий не должны спать, должны вести разъяснительную работу с уязвимыми группами, это касается молодежи, трудовых мигрантов, безработных и так далее. Государственную политику в сфере религии должно вести Госкомиссия по делам религий, но их штат очень маленький. В центральном аппарате всего лишь около 25 человек, в регионах только по одному-два представителя. Кроме того, у них в штате должны быть именно теологи, а не только юристы, - отметил Тилекматов.

Бывший глава Госкомитета национальной безопасности Кенешбек Дуйшебаев говорит, что у властей Кыргызстана понимание проблемы есть.

- Пока считаю, что угрозы от самих талибов нет, но среди наших граждан есть те, кто прошел вербовку в Сирии и Ираке. Они в случае чего могут быстро примкнуть в сторону талибов. Конечно, нужно заранее вести профилактические работы, усилить техническую поддержку силовых структур. Конечно, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал, при случае необходимости нужно быть готовыми, что говорит о том, что понимание угрозы с его стороны есть. Поэтому мы в первую очередь должны улучшить свои отношения со членами ОДКБ. В последнее время у нас из-за приграничных проблем не очень хорошо складываются отношения с соседними странами. На уровне глав государств проходят переговоры, есть жертвы, поэтому необходимо стараться и принять меры, - сказал Дуйшебаев.

Автор: Мунара Боромбаева