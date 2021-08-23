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Кыргызские студенты завоевали больше всех дипломов "Лучший студент СНГ-21"

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- Нина Ничипорова
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В Международном проекте "Лучший студент СНГ-2021", который был организован объединением юридических лиц и ассоциацией "Общенациональное движение "Бобек" при поддержке Конгресса ученых Казахстана, студенты из Кыргызстана показали, по оценкам авторитетной судейской команды, высший класс. Они получили наибольшее количество дипломов 1 степени "Лучший студент СНГ-21".

Четверо представителей кыргызской молодежи удостоились столь почетного звания, им вручены нагрудные знаки и дипломы первой степени "Лучший студент СНГ-2021". Это - студент второго курса медфака КРСУ Рафиз Гасанов. Лауреат, как сказали в КРСУ, активно занимается научной и общественной деятельностью, представляет университет на конференциях и олимпиадах международного уровня, постоянно приносит в копилку вуза различные награды, участвует в благотворительных акциях. Рафиз является автором 5 научных статей, опубликованных в международных журналах.

Такой же награды удостоены подающий большие надежды студент четвертого курса факультета "лечебное дело" КГМА Айдан Иманалиев, студентка-спортсменка МУК Лейла Абдувалиева, победительница многих чемпионатов по ушу, и студентка Международного университета инновационных технологий Нышанбай кызы Назгуль.

Великолепная четверка вошла в lll сборник лучших студентов Международной студенческой книжной коллекции "Энциклопедия талантливой молодежи".

По словам организаторов, этот конкурс проводился для того, чтобы выявить и поощрить студентов из СНГ, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и других сферах.

В проекте приняли участие лучшие студенты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и России.


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URL: https://www.vb.kg/405312
Теги:
конкурс, СНГ, студенты, Кыргызстан
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