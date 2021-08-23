Кафедре педиатрии КРСУ присвоено имя профессора Сырги Боконбаевой

Недавним решением Ученого совета КРСУ имя профессора Сырги Боконбаевой присвоено университетской кафедре педиатрии, основателем и бессменным руководителем которой она является по сей день. Также по решению Ученого совета кандидатура доктора медицинских наук Сырги Боконбаевой выдвинута на соискание ордена "Данк".

Профессор Сырга Джоомартовна Боконбаева руководит кафедрой педиатрии со дня открытия специальности "Педиатрия" на медицинском факультете КРСУ. 57 лет из 80- столько Сырге Джоомартовне исполнится в этом сентябре – она лечит детей, учит студентов, занимается научными исследованиями.

По словам декана медицинского факультета КРСУ Анэса Зарифьяна, 27 августа Кыргызско-Российский Славянский университет планирует провести международную конференцию "Патология человека в период пандемии COVID-19: особенности диагностики, терапии и профилактики". "Наша встреча, приуроченная к юбилею многоуважаемой Сырги Джоомартовны Боконбаевой, будет интересной и насыщенной, а использование современных дистанционных технологий позволит даже расширить географию её участников", - сказал профессор Зарифьян VB.KG.

Сырга Джоомартовна родилась в семье классика кыргызской литературы, поэта и драматурга Джоомарта Боконбаева и Народного поэта Кыргызстана Тенти Адышевой. После трагической ранней гибели замечательного акына она воспитывалась мамой и своим вторым знаменитым отцом – доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком НАН КР и одним из её президентов, прямым потомком Курманжан Датки Мусой Мирзапоязовичем Адышевым. Не удивительно, что главными принципами в жизни Сырги стали человечность, доброта, милосердие, добропорядочность и честность. Наверное, всё это и предопределило выбор ею профессии, связанной со спасением и сохранением здоровья детей.

Сырга Джоомартовна поступила в КГМИ и с отличием окончила педиатрический факультет. Причём всегда занимала активную общественную позицию – была Ленинской стипендианткой, комсоргом курса, заместителем секретаря комсомольской организации вуза, членом ЦК ЛКСМ Киргизской ССР.

Свою трудовую деятельность молодой доктор Боконбаева начала участковым врачом в с. Кербен Джалал-Абадской области. Чуть позже под руководством отца кыргызской педиатрии, профессора Бориса Фабиановича Шагана, училась в аспирантуре при КГМИ. Написала кандидатскую диссертацию по особенностям крови и ее эритропоэтической активности у детей низкогорья и высокогорья Кыргызстана. А в 1995 году успешно защитила докторскую диссертацию по металлодефицитным состояниям у детей.

Сырга Джоомартовна прошла практически все ступени педагогической деятельности: работала ассистентом, доцентом, заведующей кафедрой педиатрии лечебного факультета, а затем − пропедевтической педиатрии КГМА. В КРСУ Сырга Джоомартовна заведует кафедрой со дня ее открытия на медицинском факультете (2003г.).

Профессор Боконбаева оказывает неоценимую помощь в улучшении педиатрического обслуживания детского населения КР, консультируя больных детей с различной патологией. Является председателем аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории врачам-неонатологам КР, консультантом реанимационных отделений городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Первые научные исследования по экопатологии у детей Кыргызстана она начала в 1965 году, приступив к изучению эритропоэза у здоровых и больных новорожденных детей в условиях низкогорья и высокогорья. В дальнейшем исследовательская команда под её руководством последовательно изучила влияние комплекса неблагоприятных экологических факторов риска на состояние здоровья детей в гетерогенных регионах страны. За эти исследования в 2008 году команда получила статус научной школы. Научная школа "Экопатология детей Кыргызстана" по достоинству оценена и имеет почётные награды как в КР, так и по линии Российской Академии Естествознания. Под руководством Сырги Джоомартовны защищены 1 докторская и 16 кандидатских диссертаций. Ею опубликованы 182 статьи, 3 монографии и 3 учебника.

Сырга Джоомартовна обладает и недюжинным даром писателя, унаследованным от родителей, о чём свидетельствуют две её автобиографические книги − "О времени и о себе" и "Записки педиатра", которые читаются на одном дыхании!

Бесконечная преданность педиатрии, богатый педагогический опыт, талант ученого, трудолюбие, бескорыстность, принципиальность, любовь к пациентам, интеллигентность, являющиеся неотъемлемыми качествами Сырги Джоомартовны, вызывают заслуженное восхищение и уважение среди коллег и учеников. Ее деятельность высоко оценена и государством, и профессиональной медицинской общественностью, и вузовской. Различных званий, титулов, в том числе международных, и наград у замечательного доктора – не счесть! Она - одна из корифеев педиатрической службы в нашей стране. Без нее просто невозможно даже представить ни практическую, ни научную педиатрию в республике. Уже за одно внедрение совершенно нового в науке и не только в нашей стране и чрезвычайно востребованного в практике направления "Экопатология у детей" профессора надо представлять к государственной награде.

Все коллеги говорят о ней, как о человеке с большой буквы, известном многими достижениями в медицине и безупречным отношением к своим профессиональным обязанностям.