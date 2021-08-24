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Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова возобновят

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова возобновят. Об этом редакции VB.KG сообщил адвокат Айдар Сыдыков.

По его словам, такое решение приняла судья Свердловского районного суда Бишкека Айзада Исаева.

"Постановление следователя ГСИН о прекращении уголовного дела по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова признано незаконным и необоснованным. Судья посчитала доводы следствия, что допрос свидетелей невозможен ввиду их неявки или отсутствия, несостоятельными. Расследование будет проводить ГСИН, но мы намерены добиваться передачи уголовного дела в ГКНБ", - рассказал Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/405384
Теги:
Азимжан Аскаров, Кыргызстан, уголовное дело
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