Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова возобновят. Об этом редакции VB.KG сообщил адвокат Айдар Сыдыков.

По его словам, такое решение приняла судья Свердловского районного суда Бишкека Айзада Исаева.

"Постановление следователя ГСИН о прекращении уголовного дела по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова признано незаконным и необоснованным. Судья посчитала доводы следствия, что допрос свидетелей невозможен ввиду их неявки или отсутствия, несостоятельными. Расследование будет проводить ГСИН, но мы намерены добиваться передачи уголовного дела в ГКНБ", - рассказал Сыдыков.