Учителя проходят тренинги по Государственному образовательному стандарту

В Кыргызстане с 23 августа по 10 сентября проводятся тренинги для учителей 7-11 классов предметным стандартам математической и естественно-научной образовательных областей.

В обучении принимают участие учителя математики, физики, химии, биологии и географии общеобразовательных организаций Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей.

Как сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки эти тренинги завершают широкомасштабное обучение 10 000 учителей-предметников 7-11 классов по всем регионам страны в период с 2018 по 2021 годы.

Тренинги проводятся в традиционном офлайн режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Следует отметить, что в течение 2020 года, тренинги по предметным стандартам проводились в онлайн формате.

Учителя на тренингах знакомятся с требованиями Государственного образовательного стандарта, основными и ключевыми компетентностями и уровнями их достижения, вопросами взаимосвязи предметного образовательного стандарта и плана урока, а также методами и приемами, используемыми на уроках.

Техническая и финансовая поддержка тренингов осуществляется в рамках проекта "Программа развития сектора: Укрепление системы образования", финансируемого Азиатским банком развития.