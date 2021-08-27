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9000 милиционеров и военнослужащих будут задействованы в праздничные дни

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- Айжан Мамбеталиева
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Для обеспечения общественного порядка и безопасности в период празднования 30-летия независимости страны, в министерстве внутренних дел утвержден план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, произведен расчет сил и средств задействованных подразделений органов внутренних дел.

Согласно приказу министра внутренних дел Улана Ниязбекова осуществляется комплекс профилактических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан, предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений.

Организована усиленная охрана важных объектов республики, объектов жизнеобеспечения и иных мест, в том числе посольств и представительств иностранных государств.

С 30 августа по 1 сентября подразделения органов внутренних дел и внутренних войск МВД переходят на усиленный режим несения службы – повышенный степень боевой готовности.

В столице и регионах, где проводятся торжественные и культурные мероприятия, во всех подразделениях органов внутренних дел разработан детализированный план действий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.


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URL: https://www.vb.kg/405515
Теги:
День независимости, МВД
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