9000 милиционеров и военнослужащих будут задействованы в праздничные дни

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в период празднования 30-летия независимости страны, в министерстве внутренних дел утвержден план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, произведен расчет сил и средств задействованных подразделений органов внутренних дел.

Согласно приказу министра внутренних дел Улана Ниязбекова осуществляется комплекс профилактических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан, предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений.

Организована усиленная охрана важных объектов республики, объектов жизнеобеспечения и иных мест, в том числе посольств и представительств иностранных государств.

С 30 августа по 1 сентября подразделения органов внутренних дел и внутренних войск МВД переходят на усиленный режим несения службы – повышенный степень боевой готовности.

В столице и регионах, где проводятся торжественные и культурные мероприятия, во всех подразделениях органов внутренних дел разработан детализированный план действий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.