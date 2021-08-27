Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 98.15 - 99.47

В больницах РК остаются 28 пострадавших от взрывов на военном складе

252  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана, шестеро из них в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

Как сообщалось накануне, всего в больницы поступили с ранениями 66 человек, а пунктах временной эвакуации находится 171 человек.

Вечером в четверг загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.

Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек.

В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.

Также в заявлении отмечено, что на данной территории расположены исключительно наземные склады, в которых хранятся только инженерные боеприпасы, которые "не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов". Артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых боеприпасов на этом складе нет


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405525
Теги:
взрыв, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  