В больницах РК остаются 28 пострадавших от взрывов на военном складе

На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана, шестеро из них в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

Как сообщалось накануне, всего в больницы поступили с ранениями 66 человек, а пунктах временной эвакуации находится 171 человек.

Вечером в четверг загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.

Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек.

В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.

Также в заявлении отмечено, что на данной территории расположены исключительно наземные склады, в которых хранятся только инженерные боеприпасы, которые "не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов". Артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых боеприпасов на этом складе нет