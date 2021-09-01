Ужасающее состояние Русского театра в Бишкеке не волнует чиновников?

В редакцию VB.KG обратились читатели, которые сообщили об ужасающем состоянии внешнего фасада Национального русского драматического театра имени Айтматова.

Южная сторона здания, где раннее находились многочисленные кафе и рестораны, сейчас напоминает заброшенный сарай. Театр обезображен обломками гипсакартона, досками, тряпками и старыми вывесками. А с северной стороны, лестница, ведущая к главному входу уже начинает разрушаться и осыпаться. Сейчас внешний облик здания не походит на здание, которое относится к памятникам культуры и архитектуры, который имеет Русский театр.

- Только вчера читала в новостях, что министр культуры Кыргызстана Кайрат Иманалиев встречался со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Интересно было бы, этих двух чиновников пригласить пройтись в театра имени Айтматова, ведь Министерство культуры находиться на этой же улице имени Пушкина. Это было бы лучше всяких слов, вот наглядное отношение наших чиновников к театру и культуре! – негодует читательница.