Погода
$ 84.59 - 84.85
€ 98.85 - 100.35

Сотрудники прокуратуры Баткенской области встретились с предпринимателями

237  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Баткенской области и представительством Центра поддержки предпринимательства при бизнес-ассоциации молодых предпринимателей проведена встреча с фискальными, правоохранительными, контролирующими и иными государственными органами. На ней присутствовали и руководители предприятий Баткенского района и города Баткен.

Предпринимателям еще раз разъяснили их права и обязанности, напомнили о порядке проведения проверок со стороны фискальных, правоохранительных и контролирующих органов. На мероприятии также были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся трудностей при получении разрешительных документов для ведения бизнеса и другие проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Представители бизнес-структур отметили, что такие совместные встречи крайне важны. Всеми сторонами были достигнуты договоренности на постоянной основе проводить аналогичные заседания в других районах области, чтобы искать пути решения проблем, озвученных на встрече.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405859
Теги:
закон, предприниматель, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  