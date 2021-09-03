Сотрудники прокуратуры Баткенской области встретились с предпринимателями

Прокуратурой Баткенской области и представительством Центра поддержки предпринимательства при бизнес-ассоциации молодых предпринимателей проведена встреча с фискальными, правоохранительными, контролирующими и иными государственными органами. На ней присутствовали и руководители предприятий Баткенского района и города Баткен.

Предпринимателям еще раз разъяснили их права и обязанности, напомнили о порядке проведения проверок со стороны фискальных, правоохранительных и контролирующих органов. На мероприятии также были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся трудностей при получении разрешительных документов для ведения бизнеса и другие проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Представители бизнес-структур отметили, что такие совместные встречи крайне важны. Всеми сторонами были достигнуты договоренности на постоянной основе проводить аналогичные заседания в других районах области, чтобы искать пути решения проблем, озвученных на встрече.