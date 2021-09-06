Преобразования могут подорвать силы. Гороскоп с 6 по 12 сентября

Луна завершает свой цикл в понедельник, а уже во вторник Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 7 сентября в 3 часа 52 минуты утра московского времени. Начните неделю размеренно. В понедельник не перегружайте себя встречами, поездками, сложной работой. Преобразования могут существенно подорвать силы. Завершайте начатые дела и по возможности, делайте непродолжительные перерывы, дабы восстановить силы. Стричь волосы и ногти, пересаживать растения в понедельник не желательно. 7 сентября Новолуние будет проходить ранним утром. Может присниться вещий сон. Рекомендуется встать на рассвете и зарядиться энергией нового лунного цикла. Если есть возможность встаньте на землю босыми ногами. Энергия этого Новолуния земная и через землю можно получить заряд сил на весь месяц. Задуманное в течение этого дня быстро исполнится. Следующее Новолуние, которое состоится в октябре, придётся на ретроградное движение Меркурия, а потому будет обладать другой энергетикой. Среда и четверг – прекрасное время для старта новых дел, поездок, покупок и объяснения в чувствах. Среда удачна для помолвки. В среду и четверг рекомендуется посещать парикмахера и косметолога. Пятница, суббота и первая половина воскресенья для косметологических операций и посещения парикмахера не подходят. Зато удачное время ревизии в отношениях, как деловых, так и личных. Рекомендуется проходить диагностику. Вторая половина воскресенья удачна для поездок. Возможно появление людей, проживающих за рубежом.

Овен – перемены на работе покажутся жёсткими, но принимая новые правила игры, вы окажитесь в выигрыше. Удастся пересмотреть условия оплаты и сотрудничества, а возможно и поменять место работы. Время начинать новую страницу в своей карьере и как любое начинание это потребует пересмотра целей, привычного образа жизни, что в начале пути создаст некоторые трудности, которые окажутся вполне преодолимыми. Удастся решить вопросы с получением важных документов.

Телец – возникающие желания и планы покажутся слишком смелыми, но вам сейчас по силам претворить их в жизнь. Позвольте себе выйти за рамки привычного круга общения и образа жизни. Успешно сложатся дальние поездки, деловые встречи, а новый цикл обучения откроет перед вами новые возможности. Перемены коснуться и амурных отношений. Романтика ранней осени поможет обрести свою половинку, либо разжечь угасшее пламя любви в давних отношениях.

Близнецы – выбравшись их плена тревог и обманов, вы определитесь с приоритетами в жизни, а также союзниками, которые поддержат ваши начинания. Перемены коснутся дома, семейных отношений и собственного бизнеса. В стремлении жить лучше, вы найдёте новые источники доходов, а дополнительные доходы позволят вам совершить покупки, которые прежде были не по карману. Удастся совершить сделки с недвижимостью, либо долгожданный ремонт.

Рак – расставшись с неудавшимися планами и перестав надеяться на чудо, вы начнёте выстраивать новые деловые отношения, менять круг дружеского общения и создавать новые проекты, которые и приведут вас к успеху. Недосказанность создаёт проблемы в личном общении, а потому пора сделать шаг навстречу диалогу, выбираться из созданных стен обид. Благодаря откровенному разговору, вы поймёте что создавало напряжённость, мешало личному счастью и несмотря на календарную осень, в отношения вернётся весна.

Лев – пора напомнить о себе руководству и влиятельным людям, даже несмотря на пробежавшую между вами искру раздора в недавнем прошлом. Вы сумеете найти общие интересы, что поможет вам в карьерном росте, получении документов и дополнительного финансирования. Вернувшаяся к вам уверенность позволит одержать победы, благодаря которым наполнится казна и будут сделаны хорошие покупки. Возобновление давней дружбы и делового общения также внесут лепту в успех.

Дева – оставьте в покое несогласных с вами людей. Продолжать споры бессмысленно. Вы получите поддержку со стороны людей издалека и новых знакомых. Станут возможными дальние поездки, работа или учёба за рубежом. Ваши идеи найдут благодарных слушателей, которые посодействуют их реализации. Освободившись от навязчивых мыслей доказать свою правоту любой ценой, вы обнаружите много интересных событий, происходящих вокруг вас, а ваше сердце освободится для чувств и любви.

Весы – понимание допущенных ошибок и просчётов, позволит справиться с депрессией и взяться за дело. Интуитивно принимаемые решения помогут найти новые источники доходов, выгодно распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами. Финансовые поступления вернут уверенность в завтрашнем дне и вы сможете позволить себе отдых для восстановления здоровья и жизненных сил. Займитесь документами, связанными с недвижимостью, либо кредитами. Вы решите вопросы с выгодой для себя.

Скорпион – любители праздного образа жизни и лёгких доходов исчезнут из вашей жизни, а потому вы сможете смело полагаться на предложения и приглашения, полученные от друзей и сослуживцев. Начатые совместные проекты окажут позитивное влияние на ваш имидж и состояние бюджета. Возможны незапланированные поездки, деловые встречи и знакомства. Разобравшись с делами, вы найдёте время для романтического ужина, а также весёлых загородных поездок.

Стрелец – ревизия договорённости пойдёт на пользу. Возможно некоторые знакомые и влиятельные люди в последнее время манипулировали вами, щедро раздавая обещания, которые и не собирались исполнять. Определившись с приоритетами, вы перестанете тратить время на пустые обещания и проведёте встречи, итогом которых станет принятие ваших правил игры. Удастся получить необходимые документы, решить финансовые вопросы и пополнить казну.

Козерог – после общения с родственниками или деловыми партнёрами от ваших планов не останется и следа. Они разобьют в пух и прах удачные на первый взгляд затеи. Критика будет своевременной, поскольку вы были готовы сделать опрометчивый шаг, оказавших под влиянием несерьёзных людей, с которыми познакомились в соц. сетях или во время поездки. Пересмотрев жизненные приоритеты, вы сможете избавиться от влияния людей, которые втягивали в различные авантюры, портили личные отношения и плели интриги.

Водолей – консультации юристов и психологов, советы опытных людей развеют туман, застлавший сознание. Под их руководством удастся правильно оформить документы, связанные с недвижимостью, кредитами, наследством, избежав просчётов. Ещё недавно вас пытались склонить к решению, которое выгодно будет посредникам, а не вам и это лукавство раскроется. Выгодными будут покупки и коммерческие сделки. Стоит принять поддержку человека, которого вы сторонились. За суровым видом, скрываются добрые намерения.

Рыбы – прислушайтесь к полученным предложениям, даже если ради них придётся в корне поменять свои планы и совершить незапланированные встречи, поездки. Благодаря инициативе друзей, деловых партнёров и родственников, вы сможете выбраться из рутины однообразных дел, ощутить вкус свободы творчества и развития. Появятся новые интересы и увлечения, благодаря которым и в личной жизни наступит заметное оживление.

Астролог Андрей Рязанцев