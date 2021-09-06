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Внимание проблемам Ботсада: МСХ КР наградил старейшего ученого Солдатова

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- Александр Тузов
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Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики отметило заслуги в развитии плодоводства Кыргызстана заведующего лабораторией плодовых растений НИИ "Ботанический сад имени Энвера Гареева" Национальной академии наук КР Игоря Солдатова и наградило его именными часами.

На церемонии награждения в Минсельхозе говорили о заслугах активно работающего в его 80 лет кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника, Заслуженного работника НАН КР Игоря Васильевича Солдатова. Он - старейший действующий сотрудник Ботсада.

Солдатов - видный ученый в области интродукции и селекции косточковых плодовых культур в Кыргызстане. Результаты исследований Солдатова опубликованы в 1 монографии, 9 рекомендациях, 92 научных статьях, в том числе 11- в ближнем и дальнем зарубежье, вносятбольшой вклад в науку и практику по селекции, генетике плодовых культур.

Солдатов и его коллеги постоянно поднимают в Нацакадемии наук и Минсельхозе острые проблемы Ботанического сада, занимающего около 160 гектаров территории Бишкека. Увы, пожары каждое лето уничтожают по несколько гектаров сада. Правда, это больше похоже на поджоги, чтобы освободить место под строительство элитарного жилья.

Несколько лет назад был рассекречен пресловутый Генплан столицы, и в том числе, что касается территории Ботсада. Выяснилось: около половины земель тайно предназначалось под застройку увеселительными заведениями и жильем. Понятно, почему была такая секретность - из–за идеи распродать ботаническую зону. Вопреки законодательству о неприкосновенности земель Нацакадемии!

При этом острейшей проблемой много лет остаются и отсутствие финсредств, нехватка рабочих и техники.

И. о. директора Ботсада Гулайым Донбаева не раз рассказывала VB.KG, что ежегодно подаются заявки в Минфин на приобретение спецтехники, очистку территории от сорной растительности, увеличение штатов. Однако заявки остаются без исполнения. Как и не удовлетворяют просьбы об установлении хотя бы небольшой платы за вход и о включении Ботсада в список охраняемых МВД объектов. Это решило бы вопрос общественной и пожарной безопасности.

Свои проблемы ботсадовцы снова поднимут в ближайшее время на посвященной 80–летию Игоря Солдатова первой международной научной конференции "Интродукция, селекция и сохранение биоразнообразия растений".

Лишь бы ученых наконец–то услышали в кабтгнье министров и в мэрии. Крупнейший в Центральной Азии наш Ботсад со своими 160 гектарами зеленых насаждений жизненно необходим миллиону жителей Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/405967
Теги:
Минсельхоз, Академия наук, генплан, Ботанический сад
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