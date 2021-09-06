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Школьный предмет "Человек и общество" предлагают сделать более прикладным

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане разрабатывают учебные пособия для учителей предмета "Человек и общество". Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юридических клиник Кыргызстана.

Ассоциация совместно с юридическими клиниками разрабатывают пособие, которое в онлайн формате опубликуют на специально созданном сайте, где помимо пособий будут комиксы, иллюстративные статьи и другая доступная правовая информация. Это позволит учителям со всего Кыргызстана использовать материал для ведения своих уроков, что даст возможность школьникам через интерактивные формы узнать о своих правах и юридических нормах.

Для создания платформы преподаватели и студенты 12 юридических клиник прошли обучение по на выездном тренинге, где научились создавать интерактивный правовой контент для молодежи.

- Правовая грамотность начинается со школьной скамьи, когда школьники проходят обучение по предмету "Человек и общество". Однако, данный предмет не предполагает более глубокого изучения права – как инструмента регулирования общественных отношений. И по данному предмету в настоящее время не имеется материалов, через которые можно привить практические навыки применения права и понимания их особенностей. Создание правовых материалов на доступном и визуально интересном формате сделает сложную юридическую терминологию более интересной и простой для молодежи. Инициативы поддерживаются ПРООН в Кыргызстане, - делится автор проекта и президент Ассоциации юридических клиник Кыргызстана Артур Бакиров.

Ожидается, что сайт начнет функционировать с ноября текущего года и будет доступным для учителей и школьников. Материалы для учителей будут разработаны с учетом спецификации, где также будут содержаться советы, как и какие новые инструменты преподавания могут быть применены.

Этот проект реализуется в рамках проекта ПРООН "Интеграция основ инклюзивного, ориентированного на человека и правозащитного подхода в национальные правовые процессы, процессы правосудия и постконституционные процессы".


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URL: https://www.vb.kg/405988
Теги:
образование, школа, Кыргызстан, ПРООН
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