В Кеминском районе горят леса, сотрудники МЧС продолжают их тушить

В Кыргызстане вчера, 7 сентября, в Чон-Кеминской долине в селе Каинды Кеминского района в лесу Кок-Жар произошел пожар из-за возгорания сухой травы и облепихи. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

К тушению пожара сначала были привлечены 28 спасателей из Кеминского ПСЧ №5, 25 сотрудников службы лесного хозяйства и 40 человек из числа местных жителей. Спасатели дошли до места пожара в 20:00.

Общая площадь пожара составляет около 40 гектаров.

Сегодн, 8 сентября, утром для тушения пожара в 6:30 часов под руководством начальника УМЧС КР по Чуйской области выехали четыре офицерских состава, пожарные-спасатели из Кеминского, Чуйского, Токмокского Пожарно-спасательных частей общей численностью 50 человек, 30 спасателей из ГЦПС (Государственный центр подготовки спасателей), около 25 граждан из числа местных жителей, 148 сотрудников Государственного комитета по экологии и климату (ГКЭК).