Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 99.70 - 101.15

Почему люди боятся вакцинации? Мнение психиатра

192  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на сегодняшний день, 9 сентября, полностью вакцинировались от коронавируса 504 тысячи 998 человек, и еще 720 тысяч 210 человек привились первой дозой вакцины. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Почему многие люди бояться делать прививку? Об этом на брифинге в Штабе рассказал директор Республиканского центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.

- Сейчас практически все пользуются интернетом, где много информации, и разобраться где достоверная, а где дезинформация - очень сложно. После разработки вакцины появилось много негативной информации, что якобы вакцина приводит к плачевным последствиям, вплоть до бесплодия, - сказал Ураимжан Исмаилов.

По его словам, негативная информация, связанная со здоровьем, настораживает людей. В социальных сетях появляется много видео, на которых люди начинают свое выступление словами: "я профессор или кандидат определенных наук...". Такие выступления больше влияют на сознание людей.

Еще один важный фактор – первое впечатление. Если человек в первый раз слышит положительную информацию, он будет стремиться отвергать негативные новости. Если же человек первым получил негативную информацию, то он будет отрицать достоверные факты о вакцине.

- На сегодняшний день, создается впечатление, что люди забыли про карантин и меры предосторожности. Это можно объяснить тем, что для психики человека свойственно процесс адаптации к различным условиям жизни (экстремальная, экономическая кризис, природные катастрофы и т.п.), так как для психики человека сложно работать в постоянной тревоге и страхе, - отметил Исмаилов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406136
Теги:
психическое здоровье, Кыргызстан, коронавирус, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  