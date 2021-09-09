Почему люди боятся вакцинации? Мнение психиатра

В Кыргызстане на сегодняшний день, 9 сентября, полностью вакцинировались от коронавируса 504 тысячи 998 человек, и еще 720 тысяч 210 человек привились первой дозой вакцины. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Почему многие люди бояться делать прививку? Об этом на брифинге в Штабе рассказал директор Республиканского центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.

- Сейчас практически все пользуются интернетом, где много информации, и разобраться где достоверная, а где дезинформация - очень сложно. После разработки вакцины появилось много негативной информации, что якобы вакцина приводит к плачевным последствиям, вплоть до бесплодия, - сказал Ураимжан Исмаилов.

По его словам, негативная информация, связанная со здоровьем, настораживает людей. В социальных сетях появляется много видео, на которых люди начинают свое выступление словами: "я профессор или кандидат определенных наук...". Такие выступления больше влияют на сознание людей.

Еще один важный фактор – первое впечатление. Если человек в первый раз слышит положительную информацию, он будет стремиться отвергать негативные новости. Если же человек первым получил негативную информацию, то он будет отрицать достоверные факты о вакцине.

- На сегодняшний день, создается впечатление, что люди забыли про карантин и меры предосторожности. Это можно объяснить тем, что для психики человека свойственно процесс адаптации к различным условиям жизни (экстремальная, экономическая кризис, природные катастрофы и т.п.), так как для психики человека сложно работать в постоянной тревоге и страхе, - отметил Исмаилов.