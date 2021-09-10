Асфальтоукладочный каток задавил шестилетнего ребенка в Джизакской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные местного УВД.

Трагический инцидент произошел 7 сентября в кишлаке Богишамол Пахтакорского района. Водитель катка проводил работы по укладке асфальта на дороге внутри кишлака. Рядом в это время на велосипеде катался ребенок. Скорее всего, он слишком близко подъехал к катку, когда тот двигался задним ходом. В результате дорожная техника просто переехала ребенка.

Мальчик погиб на месте происшествия. Причиной трагедии стала халатность водителя и несоблюдение правил техники безопасности во время работы.

В Генпрокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека), ведется следствие.