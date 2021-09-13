Будьте осторожнее с алкоголем. Гороскоп с 13 по 19 сентября

Начало недели может озадачить обманами и предательствами. В понедельник и вторник будьте особенно внимательны. Подвохи могут подстерегать и во время покупок, совершении сделок, во время общения и во время поездок. Будьте осторожнее с алкоголем, по возможности не употребляйте его. Луна будет расти всю неделю, что даёт сильную энергию. Претворять мечты и планы в жизнь лучше всего в среду и четверг. Дни благоприятны для долгосрочных инвестиций, покупок, сделок с недвижимостью. Удастся избавиться от иллюзий и людей, которые пытались манипулировать вами и выстроить отношения на взаимном доверии. Удачны дни для посещения маникюрного кабинета. Пятница и суббота пройдут динамично. Подходят для начала краткосрочных дел, развития онлайн бизнеса, а также непродолжительных поездок. Стричь волосы и ногти не желательно, но можно заняться депиляцией волос. Воскресенье принесёт в жизнь осеннюю романтику, которая вдохновит на признания в любви и творчество.

Овен – возникающие проблемы на работе имеют свои решения, хотя и нестандартные. Посредники, обладающие мифическими связями, вряд ли станут решением возникших вопросов, в том числе и с документами. Расширив круг поиска, вы сможете напрямую выйти на людей, которые способны влиять на ситуацию, хотя предложенные ими варианты потребуют глобальных и порой сложных перемен. В вашем окружении появятся новые действующие лица. В финансах возможны временные затруднения.

Телец – среди ваших знакомых окажутся случайные люди, создающие интриги и слухи. Сумев обнаружить обман и манипуляции, вы расстанетесь с ненадёжными личностями, пересмотрите свои планы и начнёте свой путь к новым целям. Сложатся незапланированные дальние поездки. Кое-кто из влиятельных людей попытается вставить палки в колёса, но у вас окажутся и надёжные союзники, которые помогут справиться с трудностями, а потому не бойтесь обращаться за поддержкой.

Близнецы – выбравшись из череды заблуждений и обещаний, которые не исполняются, вы приметесь за преобразования в доме или собственном бизнесе. Успехи долго себя не заставят ждать, что и вдохновит на новые подвиги. Удастся увеличить доходы, либо провернуть выгодные сделки, в том числе и с недвижимостью. Некоторые поездки и встречи пройдут с опозданиями, а возможно и отложатся, что освободит время для нужных встреч, а также саморазвития.

Рак - прекратив длинные, но бесполезные переписки в соцсетях и разговоры по телефону, вы перестанете тратить время впустую и сможете изменить не только ваше окружение, но и конечные результаты, как в делах, так и учёбе. Финансовая стеснённость усилится после походов по магазинам и посещения вечеринок, которые и удовольствия то не доставят. Направьте полученные доходы на уменьшение долгов или увеличение накоплений. В скором времени отложенные деньги пригодятся.

Лев – очередная порция заоблачных обещаний о сказочных доходах рассыплется как карточный домик. Перестав грезить лёгкими деньгами, вы найдёте новые источники доходов, которые потребуют приложения изрядных усилий, но зато обеспечат вас финансовыми поступлениями. Настроение домочадцев вряд ли будет располагать к спорам или обсуждению сложных вопросов, но в разговоре с друзьями и коллегами, вы сможете получить нужную поддержку,

Дева – создавая видимость внимания домочадцы и деловые партнёры будут заняты своими мыслями и планами, а потому полагаться на их мнение и поддержку бесполезно. Вы можете много решить сами, не дожидаясь сторонней поддержки и помощи. Сделав что-то впервые, вы обретёте не только бесценный опыт побед, но и повысите собственную самооценку. Работы станет больше, что потребует от вас больше усилий. Ответственность при выполнении дел позволит закрепиться на работе, и даже продвинуться по карьерной лестнице вверх.

Весы – недомогание и упадок сил станут сигналом к пересмотру распорядка дня и образу жизни. Вы поймёте что стало причиной допущенных ошибок и просчётов, вырвавшись из плена иллюзий и заблуждений. С новыми взглядами вы претворите в жизнь смелые планы, направленные на преобразования в доме или собственном бизнесе. Финансовые возможности могут не позволить купить все приглянувшиеся вам и близким людям вещи, а потому в торговые центры загляните позже. Создавать долги сейчас не желательно.

Скорпион – разочарование в близких людях и друзьях может повергнуть в уныние, но простив их ошибки и сделав выводы, вы сможете по-иному выстроить жизненную стратегию. Возникшие идеи и планы оригинальны. По мере их реализации, вы измените круг общения, побываете в новых местах. Расширение кругозора даст больше вариантов решения препятствий и сложностей на жизненном пути. Вместе с опытом и мудростью в дом вернутся гармония и достаток.

Стрелец – недосказанность и двуличность в отношениях, как дома так и не работе, ещё доставит проблем. Перестав верить в сказки, удастся распрощаться с ожиданием и выстроить другую стратегию для достижения своих целей в карьере и финансовом благополучии. Удастся создать дополнительные источники доходов и сделать хорошие приобретения. Дошедшие до вас слухи могут разочаровать в некоторых людях, которых считали близкими, но поддержка преданных друзей поможет справиться и этим испытанием.

Козерог – придавая слишком много значения деталям и проявляя излишнюю требовательность к себе, вы можете сталкиваться с людьми, которые позволят себе не только опоздания, но и ветреное отношение к договорённостям. Освободив себя от жёстких рамок условностей, вы спокойно отнесётесь к чужим просчётам и легче переключитесь на новые дела и проекты, в которых вы меньше будете зависеть от мнения других, управляя самостоятельно процессами.

Водолей – эмоции будут подталкивать к тратам, которые способны полностью опустошить казну. Прежде чем совершить очередную покупку или сделку, сделайте паузу, выйдете из магазина или офиса, оцените все за и против, просушиваясь к интуиции. Многих неудачных трат удастся избежать, сохранив деньги для действительно важных приобретений. Руководство и влиятельные люди могут обрушиться на вас с критикой, но продолжайте своё дело. Скорее всего их нервирует ваша уверенность и достигнутые успехи.

Рыбы – делая ставку не на тех людей, не зацикливайтесь на сделанных просчётах, а срочно меняйте стратегию, выбирая себе в помощники других людей с учётом сделанных ошибок. Обновление круга общения возможно и станет вынужденной мерой, зато пойдёт на пользу. В личной жизни возможно затишье, а некоторые поездки не состоятся, что даст возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, а также довести до ума важные домашние дела.

Астролог Андрей Рязанцев