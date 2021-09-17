В Турции начался судебный процесс над Орханом Инанды

В Турции состоялся судебный процесс над президентом международного образовательного учреждения "Сапат" Орханом Инанды, которого в Турции называют главой террористической организации "Фетуллах" (FETO) в Центральной Азии. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что заседание состоялось вчера, 16 сентября в Высшем уголовном суде Анкары. На слушании присутствовал его адвокат, а сам Инанды выступал по видеоконференции из тюрьмы, где он содержится.

Инанды обратился к суду и запросил дополнительное время в связи с проблемами по здоровью, объясняя это тем, что он не мог подготовить защиту из-за того, что у него была сломана рука.

Кроме того, Инанды заявил, что у него не было доступа к некоторым свидетельским показаниям в материалах дела, и что он хотел изучить их до следующего слушания, и потребовал освободить его из-за проблем со здоровьем.

Объявив о своем промежуточном решении, суд отложил слушание, постановив, что содержание под стражей Инанды должно быть продолжено.

Орхан Инанды, который был доставлен в Турцию в ходе операции, был передан судебным властям 5 июля.

В обвинительном заключении, подготовленном Генеральной прокуратурой Анкары, для Инанды требовалось тюремное заключение сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев по обвинению в "управлении вооруженной террористической организацией".

Напомним, Орхан Инанды был задержан в Бишкеке и доставлен в Турцию турецкими спецслужбами за террористическую деятельность.