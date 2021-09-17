Погода
$ 84.55 - 84.85
€ 99.67 - 100.95

В Турции начался судебный процесс над Орханом Инанды

226  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Турции состоялся судебный процесс над президентом международного образовательного учреждения "Сапат" Орханом Инанды, которого в Турции называют главой террористической организации "Фетуллах" (FETO) в Центральной Азии. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что заседание состоялось вчера, 16 сентября в Высшем уголовном суде Анкары. На слушании присутствовал его адвокат, а сам Инанды выступал по видеоконференции из тюрьмы, где он содержится.

Инанды обратился к суду и запросил дополнительное время в связи с проблемами по здоровью, объясняя это тем, что он не мог подготовить защиту из-за того, что у него была сломана рука.

Кроме того, Инанды заявил, что у него не было доступа к некоторым свидетельским показаниям в материалах дела, и что он хотел изучить их до следующего слушания, и потребовал освободить его из-за проблем со здоровьем.

Объявив о своем промежуточном решении, суд отложил слушание, постановив, что содержание под стражей Инанды должно быть продолжено.

Орхан Инанды, который был доставлен в Турцию в ходе операции, был передан судебным властям 5 июля.

В обвинительном заключении, подготовленном Генеральной прокуратурой Анкары, для Инанды требовалось тюремное заключение сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев по обвинению в "управлении вооруженной террористической организацией".

Напомним, Орхан Инанды был задержан в Бишкеке и доставлен в Турцию турецкими спецслужбами за террористическую деятельность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406552
Теги:
суд, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  