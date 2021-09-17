Какие животные попали в объективы фотоловушек в Баткенской области? (фото)

Союз охраны природы Германии (NABU)" в КР поделился с VB.KG кадрами фотоловушек, установленных в сентябре прошлого года в Баткенской областии на территориях государственного парка "Саркент" и заповедника "Сурмо-Таш", а также прилегающих к ним территорий.

В объективы фотоловушек, установленных в Баткенской области, на высотах свыше 3 тысяч метров над уровнем моря, попали снежные барсы, горные козлы, волк, лиса, барсук, кабан, дикобраз, серый сурок, заяц, гималайский улар, кеклик, бородач, пищуха красная, каменная куница, горностай и другие представители фауны.

В NABU отмечают, что это первичные данные: остальная информация с оборудования еще в процессе обработки.

"Еще предстоит работа по идентификации каждой особи животного, попавшего в кадр, а также оценка численности видов", - объясняет директор филиала "Союз охраны природы Германии (NABU)" в КР Толкунбек Асыкулов.

По его словам, исследования ареала обитания снежного барса, установка фотоловушек проводится по общей методике совместно с партнерскими природоохранными организациями - Илбирс, ПРООН, SLT и другими, в рамках программы "Перспектива".

"Территории КР были поделены между организациями для проведения мониторинговых работ, основной задачей которой является оценка численности снежных барсов на территории Кыргызстана. Объединение усилий природоохранных организаций по проведению мониторинга снежного барса – это целенаправленная, систематическая работа, которая может дать хорошие результаты и перспективу сохранения природы", - говорит Асыкулов.

Отметим, установка фотоловушек проводилась NABU совместно с сотрудниками "Сурмо-Таш" и "Саркент". Оборудование работает на площади около 100 тысяч гектаров на территории Туркестанского горного хребта.

СПРАВКА

Государственный природный заповедник "Сурмо-Таш" был организован в 2009 году на базе охотсоюза. Общая территория парка составляет 66 тысяч 194 га. На сегодня там есть снежные, горные козлы, медведи, беркуты и другие животные. Довольно разнообразна флора местности: разнообразные породы деревьев – рябина, ива, тополь, слива, боярышник и многие виды лекарственных трав.

Государственный природный парк "Саркент" расположен на территории Лейлекского района Баткенской области. Государственный природный парк был организован 27 июня 2009 года по постановлению № 414 правительства КР. В парке площадью 66194 га есть замечательная наша достопримечательность – высокогорные озера, окруженные арчовыми лесами. В парке довольно разнообразная флора и фауна, много краснокнижников – снежный барс, рысь, бурый медведь, беркут, балобан, кумай.