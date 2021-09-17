Страны ШОС укрепят сотрудничество по различным направлениям

Двадцать пять документов, направленных на укрепление взаимодействия в различных сферах, подписано по итогам очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно прошло 17 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В саммите приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин (в режиме видеоконференции), Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Пакистана Имран-Хан. Также были приглашены президенты Беларуси Александр Лукашенко, Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух - как главы государств – наблюдателей при ШОС, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - как гость председательствующей стороны.

Видеобращение саммиту направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин, выступая на саммите, заявил: символично, что юбилейное заседание ШОС проходит в Душанбе, где в июле 2000 года лидеры "шанхайской пятёрки" – Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – высказались за учреждение региональной организации многостороннего сотрудничества, которая действовала бы в духе добрососедства, взаимного доверия и уважения интересов друг друга.

"Такая организация была создана и уже 20 лет успешно функционирует. ШОС по праву является одним из наиболее влиятельных центров многополярной архитектуры международного сотрудничества, вносит существенный вклад в обеспечение безопасности евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста, в поддержание международного мира и стабильности в целом", - подчеркнул президент РФ.

Задачей, которая остро стоит перед организацией, он назвал проведение общей согласованной линии с учётом тех серьёзных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода из него сил США и их союзников по НАТО: "Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств – членов ШОС, и тем более что целый ряд наших стран имеет с Афганистаном общую границу".

Российский лидер считает важным в первую очередь задействовать потенциал ШОС, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать всё, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма. жизни, обеспечении безопасности для всех.

Путин напомнил, что алгоритм совместных действий по оперативному реагированию на угрозы с афганской территории подробно обсуждался накануне на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "И конечно, мы заинтересованы, чтобы принятые на сессии решения встретили поддержку и понимание за укрепление функциональных возможностей региональной антитеррористической структуры за счёт включения в её кадровый состав экспертов по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения".

Россия, как заявлено, примет самое энергичное участие в реализации Программы сотрудничества ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022–2024 годы, Плана действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС на период до 2023 года, а также Плана взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022–2023 годы.

Сохраняет свою актуальность, по словам Путина, и целый пласт задач, традиционно стоящих на повестке дня государств ШОС, а именно углубление партнёрских связей в экономической и социальной сферах. Глава РФ отметил результативность масштабных антикризисных мер, которые принимаются этими странами для преодоления негативного влияния пандемии коронавируса на экономические связи между ними.

"Сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его", - убежден президент РФ. - Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста считаем цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь. По всем этим темам государства – члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать".

Говоря о восстановлении на пространстве ШОС динамики экономического сотрудничества, Владимир Путин подчеркнул и роль в этом Комплексного плана мер по противодействию эпидемиям, который был принят в прошлом году на саммите организации в ходе российского председательства в ней. Упомянул и о том, что Россия безвозмездно передала государствам ШОС тестов для проведения почти 1,2 миллиона исследований на COVID-19, продолжает направлять ведущих специалистов и учёных в сфере здравоохранения для оказания помощи партнёрам.

Россия выступает также за дальнейшее расширение нормативной базы гуманитарного сотрудничества ШОС: "Серьёзным шагом вперёд на этом направлении станет одобрение решений государств-членов о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия, работы с молодёжью, в области культуры и искусства в целом, а также положения о туристической и культурной столице Шанхайской организации сотрудничества".

Как заявил Владимир Путин, Россия поддерживает вынесенное на утверждение саммита решение о начале процедуры приёма Ирана в члены ШОС. И приветствует предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнёра.

Президент РФ особо отметил подписываемый Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией, что, "безусловно, идёт в русле реализации российской идеи создания большого евразийского партнёрства с участием стран ШОС, Евразэс, АСЕАН и китайской инициативы "Один пояс, один путь". "Я убеждён, стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран", резюмировал президент Российской Федерации.