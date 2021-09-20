Уникальный шанс для Кыргызстана стать богатым и счастливым (часть 3)

Какая польза Кыргызстану от легального финтеха?

При написании этой статьи мы использовали материалы более ранней публикации с тем же названием (ссылка), а также привлекли для консультаций международных экспертов, активно работающих в сфере легального финтеха.

О цифровизации банковской системы Кыргызстана

Мировая практика доказала, что банки в своё программное обеспечение (архаичное, разномастное, накопленное ими за многие десятилетия) не могут полноценно встроить современные программные решения. Инновационные финансовые технологии требуют использование такого функционала как: искусственный интеллект; удостоверение транзакций на базе блокчейн-технологий; открытый прикладной интерфейс (API Application Programming Interface) - дающий возможность клиентам банка в своих собственных приложениях использовать максимально полный спектр услуг финансовой организации.

Никакая цифровизация действующих банков такие задачи решить не может. Нельзя провести глубокую модернизацию существующих банков, ежедневно обслуживающих большое число клиентов, как невозможно поменять двигатель у автомобиля, несущегося по шоссе на полной скорости.

Банки, ориентированные на внедрение инновационных решений, такие попытки многократно предпринимали. Лет пять назад СБЕРБАНК РФ заявлял о том, что планирует встроить в своё действующее программное обеспечение блокчейн-технологии. Не получилось. Пару лет назад он много писал о скором внедрении искусственного интеллекта. Внедрил. Но через месяц - два посетовал, что из-за некорректной работы искусственного интеллекта понёс значительный экономический ущерб и закрыл этот проект.

Предпринимались попытки Альфа-банком и Тинькофф-банком "вживить" в действующие банковские платформы открытые прикладные интерфейсы (API). Не получилось. Много такого рода примеров можно привести и по другим странам мира. Но результат всегда был одним - отрицательным.

Неужели Нацбанк КР считает, что у всех в мире не получилось, а лишь у Кыргызстана этот опыт будет успешным? Интересно было бы узнать более детально и с подробным обоснованием за счёт чего будет получен этот выдающийся результат?

Модернизация банковской системы Кыргызстана на базе финтех-платформ

Как было показано в предыдущем разделе статьи, цифровизация не в состоянии решить проблему выведения банковской системы страны на принципиально новый инновационный уровень. Какой же выход из этого тупика может быть найден?

Только один - привлечь на рынок финтех-платформы с перечисленными выше продвинутыми технологиями и через API подключить работающие банки к этим платформам. В этом случае банки могут практически мгновенно получить и значимо расширить портфель и качество услуг на базе уникальных технологических решений.

Достаточно важный вопрос - насколько быстро это можно сделать? После принятия законопроекта о финтехе и получения всех разрешительных документов в Нацбанке, можно уложиться в 2-3 месяца. Второй вопрос - во сколько это обойдётся бюджету страны? Денег от государства не потребуется вовсе. Уже сейчас около десятка инвесторов (включая банкиров) заявили, что готовы вложить свои личные деньги в такого рода проекты.

Здесь уместно упомянуть в качестве примера соперничества IBM и Apple. В те времена, когда Возняк и Джобс решили заработать на отпуск, собрав десяток-другой компьютеров, IBM гордо несла звание "голубого гиганта". Бросить вызов IBM и победить?

Напомним, что у Apple, казалось бы, не было ни одного шанса противостоять такой экономической глыбе с громадным багажом в сфере технологий и программного обеспечения. Но Apple сделал рынку уникальное предложение - клиенту уже не надо было идти в вычислительный центр, а лишь поставить вычислительную машину прямо у себя дома.

Нынешние банки - те же IBM, а финтех-компании сродни Apple. Но авторы статьи не предлагают в Кыргызстане столкнуть лбами банки и финтех-компании, а ориентируют их на сотрудничество, возможное только в одном случае - когда обеим сторонам это выгодно. И такая выгода есть.

Банки резко расширят свою продуктовую линейку, причём существенно сократив издержки за счёт крайне низкой себестоимости транзакций при полностью автоматизированной работе финтех-платформ. Таким образом, станут более прибыльными и технологичными.

А финтех-компании? У них на старте нет клиентской базы и им пришлось бы потратить деньги и время для её создания. В случае кооперации, они сразу стартуют на больших оборотах, обслуживая клиентскую базу банков.

Пенсии

Сбережение пенсионных накоплений в национальной валюте приводит к их практически полной потере по той причине, что они с годами они обесцениваются, а пенсионеров ждёт полуголодное дожитие. В акциях национальных компаний - ещё хуже. Где гарантии, что за эти десятилетия эти компании не исчезнут "с лица Земли"?

В более "твёрдой" иностранной валюте (например, доллар или евро) или в акциях транснациональных компаний - значит на наши пенсионные деньги мы будем развивать экономики других стран и попадём в вассальную зависимость от них.

Инициаторами реформ в КР предложено часть пенсий копить в золоте. Оно за последние 100 лет подорожало относительно доллара США почти в 100 раз, с начала этого века более, чем в 6 раз, а значит, такая пенсия сможет обеспечить достойную старость.

В Кыргызстане есть технология Нацбанка по продаже физического золота населению: комиссии от 4,5% до 30%, в зависимости от веса золотого слитка. И как же физически раздать эти крупинки золота миллионам граждан? Существующие у Нацбанка технологии не годятся для этих целей.

Есть другая технология - "металлические счета", тоже в золоте. Но, как правило, эти счета не обеспечены физическим золотом, поэтому банки, страхуясь от роста цены, устанавливают комиссии около 10%. Тоже не годится.

Если же говорить об инновационных финансовых технологиях с искусственным интеллектом, роботизированными цифровыми платформами, API, автоматизированной идентификацией клиента и прочими "наворотами", то они прекрасно справляются с поставленной задачей - сберегать часть пенсионных накоплений миллионам граждан Кыргызстана в золоте без обременительных комиссий. Одна из таких цифровых платформ может удалённо обслужить более трёх миллионов клиентов в час. Золото при этом хранится в национальном хранилище. Всё защищено и прозрачно.

Сбережения. Копят не только на пенсию, но и на приданное невесте, новую квартиру, автомобиль, лечение, операции, да и вообще, на "чёрный день". При этом встаёт тот же вопрос - в чём сберегать? Сом обесценивается, долларов в наших банках "не густо". Здесь, как и в предыдущем случае, на помощь приходят золото и финтех. Все аргументы в пользу этих современных технологий уже приведены выше.

Как стабилизировать национальную валюту

Пока это делается "по старинке": начинает слабеть сом - Нацбанк делает долларовые интервенции на валютном рынке. На некоторое время ликвидируется дефицит валюты, увеличивается предложение, удовлетворяется спрос на неё. Сом опять "устоял". Хотя, и постепенно пятится назад. А потом через некоторое время - всё по новой. И так без конца и края. При этом ежегодно тратятся сотни миллионов долларов на такую сомнительную стабилизацию национальной валюты. А эти огромные деньги могли бы пойти на другие более важные для Кыргызстана цели. Правда, кое-кто сейчас на этом неплохо зарабатывает. Особенно, если знает о планах этих интервенций.

Есть другое решение - более конструктивное. Сейчас доллар, как сильная валюта, постоянно давит на более слабый сом. А что, если сом вывести из-под удара, а против доллара выставить более сильного бойца? Речь опять идёт о золоте. Пусть сражаются доллар и золото, а сом "постоит в сторонке" и понаблюдает за этой битвой гигантов. Проблема та же - техническая. Как всё это реально сделать? На помощь спешит финтех. Конвертацию любого актива в любой другой актив клиент может совершать с микроскопическими комиссиями, круглосуточно и мгновенно, причём сидя у себя дома на диване.

Бишкек – финансовая столица Центральной Азии

В развернувшейся дискуссии о финансовом хабе Центральной Азии со столицей в Бишкеке нужно понимать: "А с чего вдруг мы опередим наших более продвинутых соседей, станем финансовой столицей Центральной Азии? Где тот золотой ключик, который откроет нам эту дверь? Как мы обгоним более продвинутый Казахстан, активно ратующий за все новое Узбекистан? Да и Таджикистан в последнее время развивается более динамично в сравнении с нами".

В более продвинутых странах Центральной Азии много сделано для подобного лидерства. Низкие налоги для иностранных инновационных компаний, английское право, небоскрёбы для их размещения.

Английское право есть в десятках стран мира. Низкие налоги тоже не редкость. В качестве примера можно привести Ирландию, где фактически зарегистрированы почти все гиганты современной мировой IT индустрии. Другими словами, у наших конкурентов нет уникального рыночного предложения (УРП).

Что в этой ситуации может выдвинуть Кыргызстан? Ответ очевиден - УРП, причём адресное для Центральной Азии, а не для всего Земного шара. В чём его суть? По образцу самых быстро развивающихся международных финансовых центров, надо принять современные законопроекты в финансовой сфере раньше всех наших конкурентов, а после этого агитировать лидеров финтех-индустрии обосновываться в Кыргызстане.

Какие у нас могут быть аргументы? Только законодательство в финансовой сфере? А если ещё добавить сюда глубокую модернизацию пенсионной и налоговой систем - это уже лучше. Тем более, что есть законопроект по пенсионной реформе, и он получил положительное заключение от Кабинета Министров. Да и по налогам, насколько нам известно, есть поручение Президента к сентябрю 2021 подготовить такой документ. Надеемся, что это будут смелые и эффективные новации. Скажем, отмена налога на прибыль. У авторов статьи есть своя тщательно прописанная концепция модернизации налоговой системы с обоснованием всех необходимых изменений.

Депутаты ЖК пошли на опережение, в сравнении с соседними странами, и уже подали пакет законодательных новаций по развитию финтеха. Первыми. Счёт пошёл уже буквально на дни. ЖК текущего созыва должен успеть принять этот законопроект. А если не успеет, то новые выборы в парламент, новые депутаты, битва за портфели…. А там и прощай мечта о финансовой столице. Другие страны ускорятся и обойдут нас на повороте.

Что даёт статус финансовой столицы Центральной Азии для жителей страны? Невозможно быть бедными, "сидя" на больших деньгах. Это подтверждает мировой опыт: Лондон, Нью-Йорк, Европа, Сингапур, Токио и другие крупные финансовые центры. Громадные обороты, с которых финансовая система получает комиссии. В нашем случае, в Кыргызстане будет концентрация золотых активов, на которых страна и граждане могут неплохо заработать. Развитие бизнеса, новые стартапы, проекты, высокооплачиваемые рабочие места...

В Центральной Азии есть одна принципиальная проблема - дефицит твёрдой валюты в странах региона, а собственные валюты стран слабы и не нужны другим государствам. Скажем, узбекский сум не нужен Кыргызстану, Казахстану и всем другим участникам рынка. Равно как, кыргызский сом или казахское тенге тоже не предел мечтаний для соседей. К тому же, нет и мощного, развитого рынка по конвертации этих региональных валют.

Для решения необходимо найти такой базовый актив, который был бы в большом количестве в государствах Центральной Азии и не уступал ведущим мировым валютам. По счастью, золото есть практически во всех странах Центральной Азии, в отличие от доллара и евро. Кыргызстан занимает третье место в мире по запасам золота. К тому же, есть более развитый рынок котировки золота в национальные валюты.

Для экспансии в другие страны нужна мощная современная и, безусловно, инновационная система трансграничных платежей. Блокчейн-платформы, которые удостоверят все трансграничные платежи (не позволят фальсифицировать информацию о транзакциях), обеспечат перевод денег в физическом онлайне (в течение нескольких десятков секунд) и в разы (а то и в десяток раз) дешевле.

Весь перечисленный комплекс задач Бишкек может решить путем внедрения легального финтеха, и стремительно захватить лидирующие позиции в регионе Центральной Азии.

Есть хорошая новость. Переговоры с компаниями, имеющими нужные инновационные решения, уже ведутся и есть их предварительное согласие при выполнении ряда условий: хорошая экология в местах проживания, качественное жильё и продукты питания, продвинутые русские и английские школы, личная безопасность, низкие налоги.

Безусловно, такие условия надо создавать не только для иностранных компаний и граждан, но и для своих специалистов тоже, чтобы они не уезжали из Кыргызстана, а работали на свою страну и её процветание!

Есть ли свежие примеры, когда практически "с нуля" удалось создать финансовый хаб в стране "третьего" мира? Да - в Африке на базе финтех-компаний организовали мгновенные дешёвые трансграничные платежи между семью странами. Так была создана современная банковская система целого региона на базе финтех-компаний. Вскоре к этой трансграничной платёжной системе присоединился Лондон.

В странах Африки в 2020 году финтех стал одним из основных источников инвестиций в местный технологический рынок. На этот сектор пришлось более 25% из 1,5 млрд. доларов США, привлечённых в аэкономику этих стран. И это лишь прямые иностранные инвестиции. Совокупные доходы от финтеха существенно выше.

Аналогичный проект сейчас совместно реализуют Индонезия и Малайзия.

Указ президента КР о финтехе

9 февраля 2021 года был издан Указ Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка". Была поставлена задача в срок до 1 июля 2021 года "создать благоприятную нормативно-правовую базу для внедрения и развития инноваций в сфере финансовых технологий (финтех-стартапов), в том числе в рамках специальных регулятивных режимов".

63 депутата Жогорку Кенеша (а это более половины парламентариев) 14 мая 2021 года инициировали законопроект о развитии финтеха в Кыргызстане, во исполнение Указа Президента.

Депутаты укладывались в график, позволяющий к указанной Президентом дате принять правовую базу для развития легального финтеха в стране, заложив в законопроект опыт крупнейших международных финансовых центров.

Задача, поставленная Президентом Кыргызской республики, в указанные сроки не была выполнена, и мы знаем, кто сорвал эти сроки. Читайте часть №2 этой статьи.

Главный тормоз Кыргызстана

Какие ещё необходимо преодолеть проблемы в развитии финтеха? Будет нужна мощная поддержка руководства Национального банка в деле построения в Бишкеке финансового хаба Центральной Азии. Здесь и возникают основные трудности. Нацбанк подготовил свой законопроект о продвижении в стране криминального финтеха с легализацией криптовалюты и вывесил его на своем сайте 31 декабря 2020 года (полагаем, что эта дата была выбрана не случайно). Поддержка Нацбанком криптовалюты привела к хищениям многих десятков миллионов сомов у населения страны. А вот против легального финтеха Нацбанк "бьётся насмерть". Было бы интересно услышать ответ - с чем это связано?

Заключение

Все перечисленные в данной статье возможности - лишь малая толика того, что можно реализовать на базе современных технологий в финансовой сфере.

Финтех сегодня столь силён и на таком подъёме, что можно было бы заполнить ещё десятки страниц теми новыми возможностями, которые он несёт на рынок. Финтех мог бы эффективно содействовать развитию электронной системы предоставления государственных услуг в КР. Карты путешественника, в разы снижающие расходы по конвертации. Модернизация банковской системы на базе цифровых платформ. Перевод телекоммуникационных компаний на принципиально новый уровень. Есть и неожиданные применения финтеха. Скажем, в США на базе возможностей финтех-платформ проводят реорганизацию энергетической отрасли. Выбирают оптимальную траекторию по переводу с традиционных видов топлива на "чистую энергетику". Эта задача стоит и перед Кыргызстаном - солнце, ветер и малая гидроэнергетика имеются в стране в изобилии.

В Кыргызстане после публичных выступлений к профессору Фролову подходили молодые люди и спрашивали:

Можно ли на базе финтех-компаний организовать платёжные системы в социальных сетях (естественно выполняя все требования Регулятора)? Можно.

Можно ли создавать проекты в сфере краудфандинга? Можно.

Задавали вопрос о создании брокерских компаний, организующих розничный оборот физического золота. И это можно. Тем более, что уже есть готовые финтех-решения с таким функционалом - розничный оборот золота, торговля ювелирными изделиями, работа с ломбардами и многое другое.

Дело осталось за малым - сломить сопротивление Нацбанка. Перешагнуть через его громадное нежелание того, чтобы Кыргызстан, бизнес страны и граждане получили новые возможности и процветали. А потом предстоит громадная и интересная работа на многие годы вперёд.

Напомним ещё раз пример Африки. Они реализовали онлайновые (мгновенные) трансграничные платежи между семью странами своего региона, и на карте мира появился новый финансовый центр. Неужели мы глупее? Получилось у Африки, получится и у Кыргызстана!

(Продолжение следует)

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР, Бакытбек Турусбеков - депутат ЖК КР