В Кемине поймали угонщика, который также разыскивался по другой краже

В Кыргызстане в Кеминском районе задержан подозреваемый в угоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 3 августа в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратилась местная жительница Т.Ж., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в этот день примерно в 05:30 часов угнали ее автомашину марки "Хонда стрим", припаркованную во дворе дома в городе Кемин.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомототранспортного средства) УК КР.

В целях раскрытия данного преступления сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий. Были разосланы ориентировки указанной автомашины. В результате которой сотрудниками службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района автомашина была обнаружена на территории Ыссык-Атинского района в неисправном состоянии.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан М.У., 1996 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что этот же мужчина разыскивался Кеминнским районным судом из за не явки по факту кражи.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района.

Досудебное производство продолжается.