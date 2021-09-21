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В Кемине поймали угонщика, который также разыскивался по другой краже

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в Кеминском районе задержан подозреваемый в угоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 3 августа в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратилась местная жительница Т.Ж., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в этот день примерно в 05:30 часов угнали ее автомашину марки "Хонда стрим", припаркованную во дворе дома в городе Кемин.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомототранспортного средства) УК КР.

В целях раскрытия данного преступления сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий. Были разосланы ориентировки указанной автомашины. В результате которой сотрудниками службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района автомашина была обнаружена на территории Ыссык-Атинского района в неисправном состоянии.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан М.У., 1996 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что этот же мужчина разыскивался Кеминнским районным судом из за не явки по факту кражи.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/406719
Теги:
ГУВД, Кеминский район, угон, Кыргызстан
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