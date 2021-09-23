"Ледники все так же уничтожаются". Болтурука просят отчитаться за Кумтор

Не все экономисты в Кыргызстане разделяют всеобщий оптимизм некоторых политологов и экономистов по поводу месторождения Кумтор. Так, экономист Эмиль Ашырбаев на своей странице в соцсести выразил сомнение на счет профессионализма определенных руководящих лиц, которые ответственны за успешное разрешение ситуации вокруг рудника. В частности, он попросил Акылбека Жапарова и Тенгиза Болтурука дать ему ответы на ряд вопросов, которые, по его мнению, интересуют многих кыргызстанцев:
"История с "Кумтором" как полное фиаско "профессионалов" в экономике. Осела пыль, прошла эйфория от введения внешнего управления Кумтором… и что мы имеем в сухом остатке? Только горечь поражения и довольно-таки не радужные перспективы для страны. Хорошо, если еще государственность не потеряем. Итак, о чем это мы?
Собственно, проблемы с Кумтором начались, как только было подписано Генеральное соглашение по проекту "Кумторзолото" 4 декабря 1992 года в Торонто.
С тех пор страсти по Кумтору не утихают, практически с каждым новым парламентом и новым Президентом страны выискивались новые поводы для разбирательств. В 2021 году ярым обвинителем по делам Кумтора выступал Акылбек Жапаров, ставший председателем Госкомиссии по изучению деятельности золотодобывающей компании "Кумтор Голд Компани".
В итоге, в мае 2021 года парламентом Кыргызстана был принят закон о внешнем госуправлении в компаниях и назначен внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, уже тогда репутация которого вызывала сомнение.
В результате всех манипуляций с Кумтором мы пришли к тому, что:
- Информация по деятельности Кумтора под руководством Тенгиза Болтурука практически закрыта.
- Если в 2020 году добыча золота составила 17297,76 кг, то не известно, сколько золота добыто в 2021 году, так как данных на официальном сайте Кумтора попросту нет.
- По данным Нацстаткома КР, экспорт золота с начала 2021-го сократился в 2,8 раза. Объем экспорта золота в январе - июле этого года составил 4141,8 кг, тогда как в 2020 году за этот же период экспорт золота составлял 11730,4 кг.
- ВВП страны считают с учетом месторождения "Кумтор" и без него, так как каждый год платежи Кумтора составляли 5–10% доходов консолидированного государственного бюджета. В нынешней ситуации возможно большое выпадение по доходам в бюджете.
- Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО "Кыргызалтын" из списка надежных поставщиков. Это означает, что ОАО "Кыргызалтын" не входит в Good Delivery List, а это отрицательно отразится на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Наверное, не стоит объяснять, что означает потеря деловой репутации в деловом мире. А здесь на кону уже репутация государства.
- Кыргызстан завязнет в дорогих судебных процессах, и не факт что выиграет. А это повлечет за собой наложение крупных штрафных санкций, толкающих страну в такие долги, что может повлечь зависимость от небескорыстных заинтересованных сил.
В общем, как бы Акылбек Жапаров не уверял, что для Кыргызстана нет ничего страшного, и бизнес, и экспертное сообщество бьют тревогу, потому что вся эта популистская непродуманная затея с Кумтором только негативно влияет на экономику страны и отрицательно сказывается на положении населения.
Наверное, уже достаточно держать популистов и прожектеров на ответственных постах, пора уже приглашать на работу профессионалов, способных составить алгоритм последовательного развития экономики и разрешения кризисных ситуаций.
Надо уже пересмотреть правила передачи лицензий на разработку недр в целом, пора уже развивать и поддерживать отечественные компании и интересы граждан республики, в том числе и в экологической безопасности.
Национализация Кумтора нужна, но для решения такой серьезной задачи должны быть разработаны четкие, грамотные и выверенные действия, и чтобы каждый был уверен в том, что добытое золото, в первую очередь, послужит благом для страны и для каждого отдельно взятого гражданина Кыргызстана.
Между тем, хочется получить ответы (уверен, и не только мне) на следующие вопросы Акылбеку Жапарову и Тенгизу Болтуруку:
- Сколько все-таки добыто руды и сколько извлечено с 1 тонны руды золота с момента введения внешнего управления?
- Были ли осуществлены денежные переводы компаниям-поставщикам техники и запчастей на технику, кому, когда и в каком объеме?
- Тенгиз Болтурук, вы подтверждаете, что, став управляющим Кумтора, вами перечислено почти 100 миллионов долларов на технику и запчасти к ней, находящиеся в настоящее время под арестом по заявлению Центерры?
- Поясните, что означает решение суда "возврат товаров и оплата полной суммы заказов". О возврате каких товаров и с какой даты идет речь? Опубликуйте перечень товаров и стоимость.
- Причиной введения внешнего управления на Кумторе было то, что происходило уничтожение ледников в результате сбросов отходов производства. Но и сейчас работы ведутся с использованием старой технологии, ледники все так же уничтожаются. Тогда что изменилось от того, что ввели внешнее управление?
- Если будут наложены санкции, они коснутся только компании или это будет касаться всей страны?
- Господа Акылбек Жапаров и Тенгиз Болтурук, готовы ли вы взять на себя полную ответственность при провале проекта и ваших инициатив вплоть до уголовной ответственности? Или же аргументом в уходе от ответственности будет то, что все инициативы и действия в отношении Кумтора исходят от Президента Кыргызской Республики и вы действуете под его личным руководством?
- В самом ли деле, что вы, Тенгиз Болтурук, ставите ультиматум Акылбеку Жапарову и требуете у него финансирование для деятельности Кумтора? Какая на самом деле сейчас финансовая ситуация на руднике?
- Каждый день читая статьи и посты о Кумторе, начинаешь по неволе думать, что вся эта ситуация с Кумтор - это не просто афера, а инструмент геополитической игры, ведущий к развалу страны.
Я думаю, мы влипли в прескверную историю, итогом которой может стать утрата государственности. Вся ответственность за это лежит на Акылбеке Жапарове и Тенгиз Болтуруке. С Кумтором Кыргызстан возможно попадет в мировую долговую яму, из которой без больших потерь вылезти будет невозможно.
Конечно, это все мое мнение, ну как-то так... Вот и все", - написал Ашымбаев.