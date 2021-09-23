"Ледники все так же уничтожаются". Болтурука просят отчитаться за Кумтор

Не все экономисты в Кыргызстане разделяют всеобщий оптимизм некоторых политологов и экономистов по поводу месторождения Кумтор. Так, экономист Эмиль Ашырбаев на своей странице в соцсести выразил сомнение на счет профессионализма определенных руководящих лиц, которые ответственны за успешное разрешение ситуации вокруг рудника. В частности, он попросил Акылбека Жапарова и Тенгиза Болтурука дать ему ответы на ряд вопросов, которые, по его мнению, интересуют многих кыргызстанцев:

"История с "Кумтором" как полное фиаско "профессионалов" в экономике. Осела пыль, прошла эйфория от введения внешнего управления Кумтором… и что мы имеем в сухом остатке? Только горечь поражения и довольно-таки не радужные перспективы для страны. Хорошо, если еще государственность не потеряем. Итак, о чем это мы?

Собственно, проблемы с Кумтором начались, как только было подписано Генеральное соглашение по проекту "Кумторзолото" 4 декабря 1992 года в Торонто.

С тех пор страсти по Кумтору не утихают, практически с каждым новым парламентом и новым Президентом страны выискивались новые поводы для разбирательств. В 2021 году ярым обвинителем по делам Кумтора выступал Акылбек Жапаров, ставший председателем Госкомиссии по изучению деятельности золотодобывающей компании "Кумтор Голд Компани".

В итоге, в мае 2021 года парламентом Кыргызстана был принят закон о внешнем госуправлении в компаниях и назначен внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, уже тогда репутация которого вызывала сомнение.

В результате всех манипуляций с Кумтором мы пришли к тому, что:

Информация по деятельности Кумтора под руководством Тенгиза Болтурука практически закрыта. Если в 2020 году добыча золота составила 17297,76 кг, то не известно, сколько золота добыто в 2021 году, так как данных на официальном сайте Кумтора попросту нет. По данным Нацстаткома КР, экспорт золота с начала 2021-го сократился в 2,8 раза. Объем экспорта золота в январе - июле этого года составил 4141,8 кг, тогда как в 2020 году за этот же период экспорт золота составлял 11730,4 кг. ВВП страны считают с учетом месторождения "Кумтор" и без него, так как каждый год платежи Кумтора составляли 5–10% доходов консолидированного государственного бюджета. В нынешней ситуации возможно большое выпадение по доходам в бюджете. Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО "Кыргызалтын" из списка надежных поставщиков. Это означает, что ОАО "Кыргызалтын" не входит в Good Delivery List, а это отрицательно отразится на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Наверное, не стоит объяснять, что означает потеря деловой репутации в деловом мире. А здесь на кону уже репутация государства. Кыргызстан завязнет в дорогих судебных процессах, и не факт что выиграет. А это повлечет за собой наложение крупных штрафных санкций, толкающих страну в такие долги, что может повлечь зависимость от небескорыстных заинтересованных сил.

В общем, как бы Акылбек Жапаров не уверял, что для Кыргызстана нет ничего страшного, и бизнес, и экспертное сообщество бьют тревогу, потому что вся эта популистская непродуманная затея с Кумтором только негативно влияет на экономику страны и отрицательно сказывается на положении населения.

Наверное, уже достаточно держать популистов и прожектеров на ответственных постах, пора уже приглашать на работу профессионалов, способных составить алгоритм последовательного развития экономики и разрешения кризисных ситуаций.

Надо уже пересмотреть правила передачи лицензий на разработку недр в целом, пора уже развивать и поддерживать отечественные компании и интересы граждан республики, в том числе и в экологической безопасности.

Национализация Кумтора нужна, но для решения такой серьезной задачи должны быть разработаны четкие, грамотные и выверенные действия, и чтобы каждый был уверен в том, что добытое золото, в первую очередь, послужит благом для страны и для каждого отдельно взятого гражданина Кыргызстана.

Между тем, хочется получить ответы (уверен, и не только мне) на следующие вопросы Акылбеку Жапарову и Тенгизу Болтуруку:

Сколько все-таки добыто руды и сколько извлечено с 1 тонны руды золота с момента введения внешнего управления? Были ли осуществлены денежные переводы компаниям-поставщикам техники и запчастей на технику, кому, когда и в каком объеме? Тенгиз Болтурук, вы подтверждаете, что, став управляющим Кумтора, вами перечислено почти 100 миллионов долларов на технику и запчасти к ней, находящиеся в настоящее время под арестом по заявлению Центерры? Поясните, что означает решение суда "возврат товаров и оплата полной суммы заказов". О возврате каких товаров и с какой даты идет речь? Опубликуйте перечень товаров и стоимость. Причиной введения внешнего управления на Кумторе было то, что происходило уничтожение ледников в результате сбросов отходов производства. Но и сейчас работы ведутся с использованием старой технологии, ледники все так же уничтожаются. Тогда что изменилось от того, что ввели внешнее управление? Если будут наложены санкции, они коснутся только компании или это будет касаться всей страны? Господа Акылбек Жапаров и Тенгиз Болтурук, готовы ли вы взять на себя полную ответственность при провале проекта и ваших инициатив вплоть до уголовной ответственности? Или же аргументом в уходе от ответственности будет то, что все инициативы и действия в отношении Кумтора исходят от Президента Кыргызской Республики и вы действуете под его личным руководством? В самом ли деле, что вы, Тенгиз Болтурук, ставите ультиматум Акылбеку Жапарову и требуете у него финансирование для деятельности Кумтора? Какая на самом деле сейчас финансовая ситуация на руднике? Каждый день читая статьи и посты о Кумторе, начинаешь по неволе думать, что вся эта ситуация с Кумтор - это не просто афера, а инструмент геополитической игры, ведущий к развалу страны.

Я думаю, мы влипли в прескверную историю, итогом которой может стать утрата государственности. Вся ответственность за это лежит на Акылбеке Жапарове и Тенгиз Болтуруке. С Кумтором Кыргызстан возможно попадет в мировую долговую яму, из которой без больших потерь вылезти будет невозможно.

Конечно, это все мое мнение, ну как-то так... Вот и все", - написал Ашымбаев.