Узбекистан и Россия запустят агропоезда уже в ноябре. Это позволит снизить цены на продовольствие, сообщают СМИ.

Об этом стало известно по итогам прошедших сегодня в Ташкенте переговоров вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова.

Проект "Агроэкспресс" предусматривает регулярную и быструю доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва.

"Сейчас подготовка проекта на финальной стадии. Мы проработали процедуры для максимально бесшовного и быстрого прохождения товаров, а также специальные тарифные условия на железнодорожные перевозки", – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, первая пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре этого года, а на постоянной основе "Агроэкспресс" начнет курсировать в декабре.

"В перспективе это поможет обеспечить наш внутренний рынок качественной продукцией прежде всего в межсезонье и внесет свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен. Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса", – добавил он.

Глава Минэкономразвития РФ также сообщил, что стороны добились прогресса по важным вопросам, которые долгое время не имели решения.

"Они связаны с торговыми барьерами, с акцизами, которые взимались при ввозе российской продукции в Узбекистан, со строительством ряда объектов. На сегодняшний день они решены", – подчеркнул он.

Российский министр также отметил положительную динамику двусторонней торговли.

"Даже в не самых простых условиях вновь видим положительную динамику взаимной торговли. Напомню, двусторонний товарооборот с Узбекистаном вырос в 2020-м году на 15,6%, несмотря на пандемию, что говорит о прочности и эффективности деловых контактов. За 7 месяцев этого года фиксируем рост 3,8% к такому же периоду прошлого года. Рассчитываем, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года", – сказал Решетников.