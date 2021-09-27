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Выявлены компании, продававшие импортные лекарства по завышенной цене

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- Александра Василькова
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В рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в системе здравоохранения получены данные о противоправной деятельности группы фармацевтических компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств в страну, с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных и складских помещениях отмеченных компаний, изъята финансовая документация, подтверждающая наличие двойной бухгалтерии.

Одновременно с этим установлено, что данная группа компаний в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц контролирующих государственных органов, в целях уклонения от уплаты налогов, скрывает реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению.

Отмечается, что противоправные действия поставщиков лекарственных средств приводят к потерям налоговых поступлений в бюджет страны, а также к необоснованному завышению стоимости лекарств, в том числе жизненно важных, при их реализации населению.

Более того, в ходе следствия получены доказательства причастности данных компаний к использованию незаконных методов торговли и недобросовестной конкуренции путем лоббирования импортируемых дорогостоящих аналогов лекарственных средств через систему здравоохранения за денежное вознаграждение.

С учетом добытых по делу доказательств, был задержан один из руководителей указанных компаний А.В., который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 УК КР (Коррупция), а Первомайским районным судом города Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству в результате противоправной деятельности данных компаний и круг виновных лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/407014
Теги:
ГКНБ, коррупция, лекарства, Кыргызстан
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