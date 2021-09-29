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Криминалистов обучат новым методикам осмотра места происшествия

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Балыкчы состоялось открытие курсов обучения на тему "Методика осмотра места происшествия", для сотрудников криминалистических подразделений УВД Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и УВД Оша.

Курс обучения организован руководством ОКЦ МВД, главной целью которого является повышения квалификации сотрудников криминалистических подразделений при расследовании преступлений, в частности методике осмотра мест происшествий, в последующем

квалифицированной дачи заключений.

Тема оптимизации осмотра места происшествия является постоянным предметом глубоких и всесторонних исследований, начиная со времени одного из основоположников криминалистики Ганса Гросса. Для современной практики борьбы с преступностью задача извлечения

криминалистически значимой информации из вещной обстановки преступления по-прежнему относится к числу важнейших. Ведущее место в этом процессе по праву отведено ОМП. Доказательства, полученные в результате названного следственного действия, становятся все более актуальными и значимыми в условиях распространения организованной преступной деятельности и роста числа случаев незаконного воздействия преступников на свидетелей и потерпевших с целью вынудить их к отказу от показаний. С осмотром места происшествия связаны возможности получить решающую для результатов расследования информацию либо, наоборот, вероятность допустить невосполнимую утрату крайне важных сведений.

С учетом уникального положения осмотра места происшествия в системе расследования учеными-криминалистами широко исследованы общетеоретические и частные вопросы, связанные с названным следственным действием. На основе проведенных исследований подготовлены соответствующие методики, справочники, наставления, рекомендации.

Курс обучения продлится до 11 октября, по его завершению участники получат сертификаты.


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URL: https://www.vb.kg/407133
Теги:
Балыкчы, Кыргызстан, МВД
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