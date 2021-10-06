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Специалисты Кыргызстана вошли в Экспертный клуб ЕАБР

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялось первое заседание Экспертного клуба, созданного Евразийским банком развития. Клуб, как сообщили в ЕАБР, объединил представителей всех стран-участников этого банка - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Среди них - ведущие специалисты экспертного и делового сообщества из различных отраслей, а также органов власти и медиа. Их задачи - поиск идей и выработка совместных решений для развития ключевых направлений экономической интеграции государств-партнеров. Экспертный клуб ЕАБР, как заявлено, - "это закрытая дискуссионная площадка, где на повестку выносятся вопросы экономической интеграции и новые перспективные трансграничные проекты, охватывающие сразу несколько стран - акционеров банка".

В ходе первого заседания были обсуждены новые цели ЕАБР, заложенные в Стратегии банка на 2022–2026 годы, рассмотрены направления реализации ключевых мегапроектов, имеющих стратегическое значение для всех стран региона. Это, в том числе, - проекты в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии и транспортно-логистической инфраструктуры.

Модератором дискуссии выступил сопредседатель европейской части клуба - заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян. Участие в первой встрече, среди прочих, приняли президент ассоциации "Глобальная энергия", автор и ведущий телеканала "Россия-1" Сергей Брилев, заместители председателя правления ЕАБР Сергей Васильев и Ярослав Мандрон, вице-президент АО "РЭЦ" Станислав Георгиевский, декан и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. Примакова Эдуард Соловьев, директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ Сергей Рекеда, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс и другие.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.


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URL: https://www.vb.kg/407525
Теги:
ЕАБР, Россия, Кыргызстан
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