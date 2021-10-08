КРСУ передал книги о подвиге в дар стражам кыргызских границ

В Кыргызско-Российском славянском университете прошла презентация книги проректора по информации и связи с общественностью Л.И. Сумарокова "Билось каждое сердце, как Брест!" и передача партии этой книги пограничной службе ГКНБ и министерству обороны. В новом издании, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны, рассказывается об участии пограничников-кыргызстанцев в сражении с фашизмом.

Мероприятие получилось торжественным и поучительным. Приветствовал участников встречи, прошедшей в гибридном формате, ректор КРСУ Владимир Нифадьев, заостривший их внимание на том, что презентация книги и ее передача носит не только научный и воспитательный характер, но и прикладной, так как результаты научного исследования направляются на практические нужды – в данном случае будут использованы в интересах воспитания будущих офицеров, укрепления морально-психологического состояния кыргызских пограничников, охраняющих границы Кыргызской Республики и внешние рубежи СНГ.

Значимость, проведенной КРСУ акции, подчеркнуло участие в ней мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", российских вузов – Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Северо-Кавказского федерального университета, Совета ветеранов пограничной службы, военного института вооруженных сил, кыргызского национального военного лицея, Кен-Булунской средней школы, школы российской авиационной базы "Кант", а также студентов всех факультетов и колледжа, учащихся школы КРСУ.