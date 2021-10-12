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Евросоюз продлил санкции против России

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Европейский совет продлил санкции против России и Сирии за применения химического оружия на один год – до 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В санкционном списке пятнадцать человек. Из них десять – россияне, которых ЕС считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального или Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом "Новичок".

Это директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин и другие представители силовых структур.

Всем перечисленным запрещено въезжать в страны Евросоюза, их банковские активы на этой территории заморожены.

Ограничения также распространяются на две организации, среди которых Государственный исследовательский институт органической химии и технологии. Он не может получать финансирования со стороны Евросоюза.

Санкции также распространяются на пятерых граждан Сирии и сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).

Первые ограничения Европейский союз ввел после того, как в марте 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают, что против них использовали боевое вещество "Новичок".

Санкции продлили после того, как в августе 2020 года этот же яд применили против оппозиционера Алексея Навального. Он потерял сознание на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву.

5 октября 45 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию ответить на вопросы про отравление Навального. В ответ Кремль инициировала встречный запрос Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.

Источник: svoboda.org


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URL: https://www.vb.kg/407783
Теги:
Россия, Европейский союз, санкции
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