Ажикеев обсудил с главой ТИКА строительство реабилитационного центра

Сегодня, 15 октября 2021 года, состоялась встреча министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообека Ажикеева с президентом ТИКА Серканом Каяларом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в ходе встречи сторонами была отмечена важность встречи в контексте развития кыргызско-турецких отношений, развивающихся в духе братства и со стороны ТИКА была выражена готовность в развитии сотрудничества с МЧС Кыргызстана.

"В свою очередь, министр ЧС КР ознакомил президента ТИКА с деятельностью МЧС и ситуацией с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане.

Кроме этого, министр ЧС акцентировал внимание президента ТИКА на возможности реализации 2-х совместных проектов с ТИКА, направленных на повышение потенциала спасательных и водолазных подразделений МЧС Кыргызской Республики и на строительство реабилитационного центра на озере Иссык-Куль, проектные предложения будут предоставлены в офис программ ТИКА в Бишкеке.

Со стороны президента ТИКА было заверено о готовности рассмотрения данных проектных предложений и принятия мер для положительного решения данного вопроса.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".