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Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова

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Европарламент 20 октября присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает Радио Озоди.

Об этом сообщают два источника Радио Свобода в Европарламенте, знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится в ближайшее время.

После публикации новости Радио Свобода о победе политика заявила также номинировавшая его Европейская народная партия.

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".


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URL: https://www.vb.kg/408210
Теги:
оппозиция, Россия, Европейский союз
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