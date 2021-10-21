Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова

Европарламент 20 октября присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает Радио Озоди.

Об этом сообщают два источника Радио Свобода в Европарламенте, знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится в ближайшее время.

После публикации новости Радио Свобода о победе политика заявила также номинировавшая его Европейская народная партия.

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".