В музее открылась ИЗО выставка-перформанс "Древо жизни"

Выставка проходит в рамках международной недели моды Burana Fashion Week.

На необычной выставке бишкекчане не увидели выставке гости не увидят привычных экспонатов, экспозиция направлена на эмоциональное восприятие. В выставочном зале с четырех сторон расположены времена года, которые символизируют четыре войлочных чапана.

22 и 23 октября, в 16 часов в музее ИЗО состоится показ эксклюзивных коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров.

В программе выступление звезд, шоу-рум, выставка-ярмарка авторских изделий ремесленников-дизайнеров, выставка "Древо времени".

30-октября состоится благотворительный вечер моды в Novotel Bishkek 18 часов 30 минут.

В программе показ коллекций легендарного театра моды и костюмов "Эдегей". Презентация традиционной коллекции "Беш кокул" от Асель Калкановой. Выставка, шоу-программа, церемония награждения лучшим в сфере модной индустрии, фуршет.