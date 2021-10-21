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В музее открылась ИЗО выставка-перформанс "Древо жизни"

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- Айжан Мамбеталиева
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Выставка проходит в рамках международной недели моды Burana Fashion Week.

На необычной выставке бишкекчане не увидели выставке гости не увидят привычных экспонатов, экспозиция направлена на эмоциональное восприятие. В выставочном зале с четырех сторон расположены времена года, которые символизируют четыре войлочных чапана.

22 и 23 октября, в 16 часов в музее ИЗО состоится показ эксклюзивных коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров.

В программе выступление звезд, шоу-рум, выставка-ярмарка авторских изделий ремесленников-дизайнеров, выставка "Древо времени".

30-октября состоится благотворительный вечер моды в Novotel Bishkek 18 часов 30 минут.

В программе показ коллекций легендарного театра моды и костюмов "Эдегей". Презентация традиционной коллекции "Беш кокул" от Асель Калкановой. Выставка, шоу-программа, церемония награждения лучшим в сфере модной индустрии, фуршет.


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URL: https://www.vb.kg/408221
Теги:
искусство, мода, музей
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