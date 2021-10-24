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На острове Пальма произошло мощное землетрясение

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- Айжан Мамбеталиева
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Самое мощное землетрясение за последние полтора месяца произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана. Об этом сообщает испанский Национальный географический институт.

Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 километров.

За последние полтора месяца на Пальме произошло несколько десятков тысяч землетрясений, сейсмическая активность началась за две недели до начала извержения. За минувшую субботу было зарегистрировано несколько десятков подземных толчков, более десяти из них магнитудой выше 3.


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URL: https://www.vb.kg/408360
Теги:
землетрясение, вулкан
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